Chiều 23/12, VFF công bố Acecook Việt Nam có năm thứ ba liên tiếp giữ vai trò Mạnh thường quân cho giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2026.

Bóng đá nữ Việt Nam được tiếp sức nhằm duy trì bước phát triển trong tương lai

Sở dĩ đơn vị này tiếp tục đầu tư cho sân chơi U19 nữ quốc gia là bởi mong muốn tiếp thêm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ – nơi tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và niềm tự hào dân tộc luôn được thể hiện rõ nét. Đặc biệt là tiếp nối những bước tiến vững chắc cho tương lai của nền bóng đá nữ Việt Nam.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, chỉ riêng năm 2025, 3 đội tuyển nữ Việt Nam gồm U17, U20 và ĐTQG đã giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á năm 2026. Thành quả này đến từ hệ thống thi đấu bài bản của bóng đá nữ Việt Nam, trong đó có giải U19 quốc gia. Nhờ có sân chơi này, nhiều cầu thủ được mài giũa, cung cấp cho tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại những sân chơi lớn hơn.

5 đội bóng trẻ tranh tài, sàng lọc và mài giũa cầu thủ cung cấp cho tuyển nữ Việt Nam

Giải bóng đá nữ U19 quốc gia- Cup Acecook 2026 diễn ra từ ngày 7/1 đến 7/2/2026, với vòng tròn 2 lượt đi và về, tại Hà Nội và Ninh Bình. 5 đội bóng tham gia tranh tài gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên T&T và TP.HCM.