Tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ HCV sau khi thua Philippines ở loạt luân lưu trong trận chung kết. Tuy nhiên đây không phải là lý do khiến HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam sau nhiều năm cống hiến - Ảnh: SN

“Tôi có thời gian dài gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Tôi đã có tuổi, và giờ là lúc dừng lại để người trẻ lên thay”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Như vậy, SEA Games 33 là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung. Chiến lược gia 74 tuổi cho biết thời gian tới ông dành thời gian cho gia đình sau nhiều năm làm nghề cầm quân.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam 6 lần giành HCV SEA Games, trong đó có kỷ lục vô địch 4 kỳ SEA Games liên tiếp 2017, 2019, 2021 và 2023.

Đặc biệt, nhà cầm quân kỳ cựu đưa tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023 lịch sử. Đây cũng là cột mốc để đời với bóng đá nữ Việt Nam.

Sau khi ông Mai Đức Chung rời cương vị, có thông tin HLV Hoàng Văn Phúc - trợ lý cho ông Chung tại SEA Games 33, được VFF nhắm đến nắm tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3. Giải đấu này có tính chất rất quan trọng là giành vé dự World Cup nữ 2027 tại Brazil.

