Bốn bộ huy chương tại SEA Games 2025, không một tấm vàng. Với bóng đá Thái Lan, đó là một kỳ đại hội thất bại, đồng thời trở thành bài học để họ nhìn vào thực tế.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nói ra điều tưởng như hiển nhiên nhưng trước đây bị né tránh: “Đừng nói vượt qua Đông Nam Á khi còn chưa làm chủ được Đông Nam Á”.

U22 Thái Lan thất bại ở SEA Games 33. Ảnh: Matichon

Đây là phát biểu thẳng thắn của tiến sĩ Charnwit Polcheewin trên Thai Rath. Vị phó chủ tịch FAT không phủ nhận tham vọng, nhưng ông đặt lại thứ tự của nó.

Đông Nam Á – châu Á – thế giới. Ba nấc thang, không thể nhảy cóc. Thất bại SEA Games vừa qua cho thấy bóng đá Thái Lan không những chưa bước được lên nấc thứ hai, mà ngay cả bậc đầu tiên cũng đang lung lay.

Trong nhiều năm, Thái Lan tự đặt mình ở vị thế “đàn anh” của khu vực. Những khẩu hiệu như “Vượt qua ASEAN”, “Hướng ra châu Á” được lặp đi lặp lại, trong khi nền móng bên dưới dần rạn nứt.

SEA Games 2025 phơi bày toàn bộ sự thật ấy, thua kém về chiều sâu lực lượng, thiếu ổn định ở đào tạo trẻ, và đặc biệt là khủng hoảng quản trị kéo dài.

“Theo tôi, chúng ta cần phải thay đổi cách dùng từ”, ông Charnwit nhấn mạnh. “Không nên nói là ‘vượt qua’. Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên. Chúng ta phải thành công ở cấp độ Đông Nam Á trước đã”.

U22 Thái Lan không giành HCV trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Ngược lại, U22 Việt Nam vô địch 3 lần trong giai đoạn này.

Charnwit nói thẳng: ưu tiên hơn một năm qua của FAT không phải chuyên môn, mà là… dọn dẹp. Nợ nần từ Thai League 1 đến Thai League 3, các vụ kiện tụng tồn đọng, bộ máy cồng kềnh.

Chủ tịch Madam Pang phải dành phần lớn thời gian để vá những lỗ thủng cũ, thay vì xây nền móng mới. Trong bối cảnh đó, mọi giấc mơ châu Á lúc này chỉ là khẩu hiệu rỗng.

Bóng đá Thái Lan được khuyên tập trung vào Đông Nam Á trước khi mơ ra châu Á. Ảnh: FAT

Điều đáng chú ý là cách Charnwit nhấn mạnh vào bóng đá trẻ. Không mỹ từ, không chiến lược viển vông.

Chỉ là những giải U13, U15, U19 – những thứ cơ bản nhất mà bóng đá Thái Lan từng xem nhẹ, trong khi các đối thủ trong khu vực âm thầm đầu tư.

“Về các giải trẻ, chúng tôi đã có đầy đủ kế hoạch, nhưng câu hỏi lớn là không còn ngân sách thì phải làm sao”, ông thừa nhận.

Khi ngân sách cạn kiệt, họ buộc phải tự lực, không trông viện trợ. Đó là sự tỉnh ngộ muộn màng nhưng cần thiết.

Thông điệp của Charnwit thực ra không chỉ dành cho Thái Lan. Châu Á không dành cho những đội tuyển thiếu nền móng. Càng không dành cho những nền bóng đá nhầm lẫn giữa tham vọng và năng lực.

Thái Lan từng là chuẩn mực của khu vực. Nhưng hôm nay, họ đang tụt lại ngay trong chính sân nhà Đông Nam Á. Khi bước một còn chưa vững, mọi giấc mơ châu Á chỉ khiến cú ngã sau đó đau hơn.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn