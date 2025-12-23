Bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ truyền thông quốc tế, khi trang chủ FIFA World Cup bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh ăn mừng của thầy trò HLV Kim Sang Sik kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc: “Cảm xúc vẹn nguyên”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khu vực Đông Nam Á.

Hình ảnh thầy trò HLV Kim Sang Sik xuất hiện trên trang FIFA World Cup (Ảnh chụp màn hình)

Đây được xem là sự nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất của bóng đá nam SEA Games 33, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo nên màn lội ngược dòng khó tin trước U22 Thái Lan.

Bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một tại “thánh địa” Rajamangala, U22 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, ghi liền ba bàn trong hiệp hai và hai hiệp phụ để giành chiến thắng 3-2, qua đó lần thứ ba bước lên ngôi vô địch SEA Games.

Chưa dừng lại ở đó, FIFA World Cup còn dành riêng một bài đăng khác để tôn vinh cá nhân Nguyễn Đình Bắc. Đó là hình ảnh tiền đạo mang áo số 7 ôm bóng chạy về vòng tròn trung tâm sau bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 được đăng tải cùng dòng chú thích: “Tuổi trẻ tài cao, ĐB7!”.

Khoảnh khắc tôn vinh ý chí chiến đấu và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ U22 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Pha lập công ấy không chỉ thắp lại hy vọng, mà còn mở ra cuộc ngược dòng ngoạn mục, đưa Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt xuất sắc nhất giải đấu tại xứ sở Chùa vàng những ngày vừa qua.

Sự ghi nhận từ FIFA World Cup được xem là minh chứng rõ nét cho tầm vóc và cảm xúc mà chiến thắng của U22 Việt Nam mang lại, vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu, để trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá khu vực.

Video U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan (nguồn: FPT Play)

