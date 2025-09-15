Từ danh sách mới nhất của tuyển Việt Nam

Trong đợt tập trung mới nhất của tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 9, HLV Kim Sang Sik bất ngờ triệu tập một loạt những cái tên mới, phần lớn còn khá trẻ khiến nhiều người chú ý.

Cụ thể, thuyền trưởng tuyển Việt Nam gọi hơn nửa đội hình như Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Gia Hưng, Du Học, Quan Văn Chuẩn lên thử lửa ở 2 trận giao hữu kín cùng CLB Nam Định và CAHN.

Tuyển Việt Nam đã gọi nhiều cái tên mới trong đợt tập trung vừa qua

Động thái này có thể được hiểu là HLV Kim Sang Sik đang bắt đầu quá trình "thanh lọc" và tìm kiếm những nhân tố mới cho tuyển Việt Nam sau hơn 1 năm nắm quyền.

Những gì diễn ra cho thấy đây là một tín hiệu tích cực và tầm nhìn dài hạn của HLV Kim Sang Sik nhằm tăng chất cho tuyển Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề trong nội tại lẫn ngoại cảnh.

Đến lúc thay máu?

Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra: liệu thời điểm này đã thực sự phù hợp cho một cuộc "thay máu" ồ ạt hay chưa? Thực tế, các cầu thủ trẻ nói trên, dù có tiềm năng nhưng lại chưa thể hiện được nhiều điều trong hai trận giao hữu vừa qua với Nam Định và CAHN.

Ngay cả một số cái tên được kỳ vọng từ lứa U23, như Văn Khang, Đình Bắc, hay có thể là Thanh Nhàn, Trung Kiên, Lý Đức cũng chỉ mới đáp ứng được phần nào đó về mặt chuyên môn.

Tuy nhiên, kế hoạch thay máu lực lượng sẽ cần ông Kim Sang Sik tính toán kỹ lưỡng

Các cầu thủ này có thể chơi tốt ở cấp độ U23, nhưng khi bước lên tuyển Việt Nam phải đối mặt, cạnh tranh với những đàn anh đẳng cấp hơn rõ ràng chưa thể.

So với các đàn anh dù đã lớn tuổi, thậm chí có thể không còn nhiều khát vọng chinh phục như trước, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh và sự ổn định trong lối chơi của họ vẫn còn kém xa.

Vì vậy, khả năng thay máu nhân sự của tuyển Việt Nam ồ ạt chưa thể xảy ra trong tương lai gần. Và HLV Kim Sang Sik có lẽ đang thực hiện những phép thử mang tính thăm dò, từng bước tìm kiếm và sàng lọc những nhân tố phù hợp nhất.

Quá trình chuyển giao thế hệ sẽ cần thời gian, sự kiên nhẫn và một kế hoạch tỉ mỉ. Mục tiêu trước mắt vẫn là ổn định lực lượng, xen kẽ những gương mặt trẻ tiềm năng để họ có cơ hội cọ xát và trưởng thành dần, trước khi một cuộc "thay máu" toàn diện thực sự diễn ra.