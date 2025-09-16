Theo thông báo của VPF sáng 16/9, VFF thông qua đề xuất thay đổi suất lên/xuống hạng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo đó, V-League 2025/26 có 1,5 suất xuống hạng; giải hạng Nhất 2025/26 có 1,5 suất lên hạng (CLB giành suất lên hạng trực tiếp hoặc tham dự trận play-off phải đáp ứng các tiêu chí theo Quy định cấp phép CLB) và 1 suất xuống hạng.

Ngoài ra, để đảm bảo quy hoạch số CLB tham dự giải hạng Nhất Quốc gia, giải hạng Nhì Quốc gia 2026 sẽ có 3 suất lên hạng.

Đội bóng của Công Phượng đặt mục tiêu lên V-League mùa tới.

Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, thay vì 2 suất xuống hạng trực tiếp, V-League mùa này chỉ có 1,5 suất. Đây là tin vui với các đội đặt mục tiêu trụ hạng tại LPBank V-League.

Ở chiều ngược lại, cơ hội lên V-League của các đội hạng Nhất trở nên khó khăn hơn khi từ 2 suất lên trực tiếp, hiện chỉ còn là 1 dành cho đội vô địch. Đội đứng thứ 2 phải giành chiến thắng trong trận play-off với đội đứng áp chót BXH V-League. Trong lịch sử giải đấu, rất ít đội hạng Nhất thắng ở trận cầu "sinh tử" này. Gần nhất, Đồng Nai (đổi tên từ Bình Phước) của Công Phượng thúc thủ trước SHB Đà Nẵng ở trận play-off mùa giải 2024/25.

Việc hạng Nhất chỉ còn 1,5 suất là một tin không vui với các đội bóng đặt mục tiêu thăng hạng như Đồng Nai, Bắc Ninh, PVF-CAND. Cuộc đua tới ngôi vô địch ở giải hạng Nhất 2025/26 vì thế cũng được dự báo rất khốc liệt.