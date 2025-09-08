Chiều 8/9, VPF xác nhận CLB Hòa Bình chính thức gửi công văn thông báo việc không tham dự giải hạng Nhất cũng như Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26.

Trong nội dung công văn, CLB Hòa Bình cho biết có một số yếu tố bất khả kháng ảnh hưởng đến kế hoạch của đội bóng, do vậy, đội bóng vùng Tây Bắc rút lui không tham dự mùa giải 2025/26.

CLB Hòa Bình bỏ giải. Ảnh: Hòa Bình FC

Trước đó, có thông tin CLB Hòa Bình chuyển giao và đổi tên thành Phú Thọ FC để tham dự giải hạng Nhất, nhưng cuối cùng đội bóng này quyết định rút lui khỏi làng bóng Việt Nam.

Với việc CLB Hòa Bình bỏ giải, giải hạng Nhất chỉ còn 12 đội bóng tham dự. Công ty VPF dự kiến tổ chức lại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất 2025/26 vào ngày 11/9/2025.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia 2025/26 không tổ chức bốc thăm lại. Theo lịch thi đấu đã ban hành, CLB Khánh Hòa gặp CLB Hòa Bình tại vòng loại Cúp Quốc gia. Sau khi CLB Hòa Bình rút lui, Khánh Hòa được vào thẳng vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Cúp Quốc gia 2025/26 còn sự tham dự của 25 đội bóng với 24 trận đấu.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 khởi tranh từ ngày 19/9 và sẽ kết thúc vào ngày 20/6/2026. Cúp Quốc gia 2025/26 khởi tranh các trận đấu vòng loại từ ngày 12/9 và trận chung kết diễn ra ngày 28/6/2026.