Bỗng dưng ít nói - dấu hiệu u não

Bà N.T.A.N (53 tuổi, trú tại An Giang) vốn là người hay nói, hoạt bát. Hơn 1 tháng nay, bà dần trở nên ít nói chuyện với người thân, thường xuyên quên tên những đồ vật quen thuộc và ăn uống kém hơn trước.

Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc tình trạng suy giảm trí nhớ thông thường. Tuy nhiên, khi các triệu chứng ngày càng rõ rệt, người phụ nữ này đã đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI) khiến cả gia đình bất ngờ. Các bác sĩ phát hiện bà có một khối u não kích thước lớn đang chèn ép những vùng chức năng quan trọng của não bộ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quang Hưng - đơn vị Ngoại Thần kinh - cho biết, đây là trường hợp khá đặc biệt vì bà N. gần như không có triệu chứng đau đầu - dấu hiệu điển hình của u não.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh cần được phẫu thuật sớm nhằm hạn chế nguy cơ liệt, suy giảm chức năng thần kinh và các biến chứng nặng nề khác.

Bà N. sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Trước ca mổ, ê-kíp đã đánh giá kỹ hệ thống mạch máu nuôi khối u, khảo sát chi tiết các cấu trúc thần kinh liên quan và xây dựng kế hoạch can thiệp tối ưu để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ. Sau nhiều giờ bóc tách tỉ mỉ quanh các cấu trúc thần kinh quan trọng, ê-kíp đã lấy bỏ thành công khối u và bảo tồn tối đa các chức năng thần kinh.

Bác sĩ Hưng cho biết phẫu thuật u não lớn luôn là thách thức vì phẫu thuật viên phải cân bằng giữa việc lấy bỏ tối đa khối u và bảo tồn các vùng chức năng của não.

Không chủ quan với bất thường giao tiếp

Thông thường, nhiều người nghĩ u não phải gây đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, bác sĩ Hưng cho rằng tùy vị trí khối u mà người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng khác như suy giảm trí nhớ, thay đổi hành vi, rối loạn ngôn ngữ hoặc yếu tay chân.

Nhiều bệnh nhân u não diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Các biểu hiện như hay quên, thay đổi tính cách, giảm khả năng giao tiếp hoặc ít nói hơn bình thường rất dễ bị nhầm lẫn với quá trình lão hóa hoặc các bệnh lý thần kinh khác.

Nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu như hay quên, ít nói, thay đổi tính tình hoặc giảm khả năng giao tiếp vì nghĩ đó là biểu hiện bình thường của tuổi già. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là tín hiệu cảnh báo những bệnh lý thần kinh nguy hiểm, trong đó có u não.

Vì vậy, bác sĩ Hưng khuyến cáo người dân nên cảnh giác với bất thường trong giao tiếp, trí nhớ. Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và bảo tồn chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

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