Mới đây, một chiếc Daewoo Matiz đời cũ, thuộc dòng xe “cỏ” với giá chỉ vài chục triệu đồng, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi bị hệ thống camera AI tại Phú Thọ ghi nhận tới 96 lần vượt quá tốc độ. Số lần vi phạm dày đặc khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt khi tổng số tiền phạt lên tới 474,6 triệu đồng, cao gấp hơn chục lần giá trị chiếc xe.

Với số tiền phạt đặc biệt lớn, câu hỏi được nhiều người quan tâm là nếu chủ xe Matiz không nộp phạt và "bỏ xe" thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chiếc Daewoo Matiz BKS 29A-647.XX nói trên thuộc thế hệ thứ hai (2003-2007) hiện chỉ có giá trên dưới 30 triệu đồng. Ảnh: Hùng Ngô/Otofun

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, trường hợp chủ xe ô tô bị hệ thống camera AI phát hiện tới 96 lần vi phạm và bị xử phạt gần 500 triệu đồng là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông đã phát huy hiệu quả rất lớn, giúp phát hiện, truy vết và xử lý triệt để các hành vi vi phạm kéo dài mà trước đây rất khó phát hiện.

"Đối với các lỗi phạt nguội, sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt, cơ quan chức năng sẽ cập nhật kết quả xử lý trên hệ thống quản lý dữ liệu giao thông để gỡ bỏ cảnh báo vi phạm. Nếu người vi phạm cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì pháp luật quy định nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính", vị luật sư này chia sẻ.

CSGT làm việc với chủ xe. Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo ông Cường, Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người vi phạm phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, trừ những trường hợp được quy định khác. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Đáng chú ý, người chậm nộp còn phải trả thêm khoản tiền tương đương 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm nộp. Nếu tạm tính toàn bộ 474,6 triệu đồng đều đã đến hạn nhưng chưa được nộp, mỗi ngày chậm nộp sẽ phát sinh khoảng 240 nghìn đồng. Một tháng, khoản tiền tăng thêm có thể lên tới hơn 7 triệu đồng.

"Trên thực tế, số tiền chậm nộp phải được tính theo từng quyết định xử phạt và thời điểm phát sinh nghĩa vụ nộp phạt. Nói cách khác, việc trì hoãn không giúp chủ xe giảm gánh nặng tài chính mà ngược lại khiến khoản phải nộp tiếp tục tăng theo thời gian", luật sư Cường phân tích.

Thứ hai, nếu người bị xử phạt không tự nguyện chấp hành, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó có việc khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập đối với người có nguồn thu nhập ổn định, khấu trừ tiền từ tài khoản của người vi phạm; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.

Trường hợp người vi phạm cố tình tẩu tán tài sản sau khi vi phạm, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng biện pháp thu tiền, tài sản do cá nhân, tổ chức khác đang giữ.

"Trong trường hợp này, số tiền xử phạt lên tới gần 500 triệu đồng nên nếu người vi phạm cố tình không chấp hành, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể ban hành quyết định cưỡng chế thi hành, áp dụng đồng thời nhiều biện pháp theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính để thu hồi đủ số tiền phạt cho ngân sách nhà nước", Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nói.

Hệ thông camera AI đã được lắp đặt rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, không chỉ chịu sức ép về tài chính, chủ xe còn có thể gặp khó khăn trong các thủ tục pháp lý khác liên quan đến phương tiện.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Thông tư 79/2024/TT-BCA, tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chưa giải quyết đăng ký xe. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc đăng ký xe mới hoặc sang tên xe cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ xử phạt.

Đối với ô tô, nếu quá thời hạn hẹn giải quyết vụ việc mà chủ phương tiện vẫn chưa đến làm việc, CSGT có thể gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa phương tiện vào diện cảnh báo. Người vi phạm sau khi giải quyết xong việc nộp phạt thì mới được xóa cảnh báo trên Chương trình Quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm.

Như vậy, việc chây ì không nộp phạt số tiền lớn do vi phạm giao thông không giúp chủ xe thoát nghĩa vụ, mà còn phải chịu tiền chậm nộp ngày càng tăng, nguy cơ bị cưỡng chế tài sản và gặp vướng mắc khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Trước đó, như VietNamNet vừa đưa tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ chiếc xe BKS 29A-647.XX.

Qua hệ thống camera giám sát AI trên đường Nguyễn Tất Thành (kéo dài qua các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú), lực lượng chức năng xác định chiếc Matiz này có tới 96 lần vi phạm về tốc độ.

Không dừng lại ở đó, quá trình làm việc còn phát hiện xe không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời chủ xe chưa làm thủ tục sang tên khi thay đổi chủ phương tiện. Tổng cộng, chủ xe phải đối mặt với số tiền xử phạt lên tới 474,6 triệu đồng.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, để tránh tình trạng tương tự, ngoài việc nghiêm túc tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chủ xe cần thường xuyên tra cứu phạt nguội để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, tránh để các lỗi tích tụ trong thời gian dài.

Cùng với đó, cơ quan chức năng nên tăng cường cảnh báo trực tiếp qua số điện thoại, VNeID hoặc VNeTraffic khi phát hiện vi phạm. Việc thông báo sớm không chỉ giúp chủ xe chủ động chấp hành, mà còn ngăn tình trạng vi phạm lặp đi lặp lại, khiến số lỗi và tiền phạt tăng lên mức rất lớn.

Đặc biệt, chủ xe không nên có tâm lý “để sau rồi xử lý”. Việc sớm tra cứu và chấp hành quyết định xử phạt sẽ giúp tránh tiền chậm nộp, hạn chế vướng mắc về thủ tục phương tiện và nguy cơ bị cưỡng chế theo quy định.

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