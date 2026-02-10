Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Công an phường Tịnh Biên (An Giang) bắt giữ Lê Thị Hoàng Oanh (39 tuổi, ngụ An Giang) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 15 năm lẩn trốn.

Đối tượng Lê Thị Hoàng Oanh. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2 đến tháng 4/2010, Oanh cùng chồng là Hà Phước Hiển (47 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ) đã thực hiện hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của bà N.T.C.T (ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2011, Oanh, Hiển bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị hại trình báo cơ quan công an. Ngày 4/10/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can đối với Hiển và Oanh. Đến ngày 22/8/2014, Hiển ra đầu thú và ngày 28/8/2015 bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 14 năm tù giam.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện Oanh từ Campuchia về Việt Nam nên đã phối hợp với Công an phường Tịnh Biên tổ chức bắt giữ.