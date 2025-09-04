Brazil và Pháp tạo nên trận tứ kết nghẹt thở tại giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, nhưng bản lĩnh vượt trội giúp Brazil thắng 3-0 (27-25, 33-31, 25-19), giành vé vào bán kết đầy thuyết phục.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 - Vòng bán kết
|
Lịch thi đấu vòng bán kết
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
06/09
|
15h30
|
Bán kết
|
Nhật Bản
|-
|
Mỹ/ Thổ Nhĩ Kỳ
|
06/09
|
19h30
|
Bán kết
|
Brazil
|-
|
Italia
|
Kết quả vòng tứ kết
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
03/09
|
17h30
|
Tứ kết
|
Hà Lan
|2-3
|
Nhật Bản
|
03/09
|
20h30
|
Tứ kết
|
Italia
|3-0
|
Ba Lan
|
04/09
|
17h30
|
Tứ kết
|
Brazil
|3-0
|
Pháp
|
04/09
|
20h30
|
Tứ kết
|
Mỹ
|
Thổ Nhĩ Kỳ
Nhật Bản xuất sắc đánh bại các cô gái Hà Lan với tỷ số 3-2 để giành quyền vào bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương gây sốt cộng đồng mạng với loạt ảnh cực xinh đẹp chào đón ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-0 (25-20, 25-23, 25-23), qua đó giành quyền vào tứ kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025.