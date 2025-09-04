Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 - Vòng bán kết

Lịch thi đấu vòng bán kết

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

06/09

15h30

Bán kết

Nhật Bản

 -

Mỹ/ Thổ Nhĩ Kỳ

06/09

19h30

Bán kết

Brazil

 -

Italia

Kết quả vòng tứ kết

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

03/09

17h30

Tứ kết

Hà Lan

 2-3

Nhật Bản

03/09

20h30

Tứ kết

Italia

 3-0

Ba Lan

04/09

17h30

Tứ kết

Brazil

 3-0

Pháp

04/09

20h30

Tứ kết

Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ