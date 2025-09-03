Trận tứ kết Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 giữa Nhật Bản và Hà Lan diễn ra vô cùng kịch tính với thế trận rượt đuổi nghẹt thở qua 5 set đấu.

ĐT Hà Lan và Nhật Bản cống hiến trận cầu mãn nhãn - Ảnh: Volleyball World

Ở set mở màn, Hà Lan khởi đầu ấn tượng bằng những pha tấn công biên mạnh mẽ và hàng chắn chắc chắn, nhanh chóng giành chiến thắng 25-20.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã đáp trả đầy quyết tâm ở set 2, cải thiện khả năng chuyền một và phát huy lối chơi phòng ngự phản công sở trường để thắng lại 25-20, cân bằng tỷ số.

Nhật Bản (trái) thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường - Ảnh: Volleyball World

Set 3 chứng kiến Hà Lan tiếp tục gây bất ngờ khi tận dụng khả năng phát bóng uy lực để vượt lên với tỷ số 25-22. Bị dồn vào thế khó, Nhật Bản không chấp nhận buông xuôi.

Sang set 4, đại diện cuối cùng của châu Á tại tứ kết thể hiện tinh thần kiên cường, bứt phá đúng lúc để thắng 25-22, qua đó kéo trận đấu vào set 5 quyết định.

Niềm vui của các cô gái Nhật Bản - Ảnh: Volleyball World

Trong set quyết định, Hà Lan nhập cuộc tốt hơn nhưng không thể khuất phục tinh thần chiến đấu bền bỉ của đội bóng xứ sở hoa anh đào. Yukiko Wada và đội trưởng Mayu Ishikawa tỏa sáng đúng lúc, giúp Nhật Bản lật ngược thế trận và giành chiến thắng 15-12.

Chung cuộc, Nhật Bản vượt qua Hà Lan 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12), qua đó ghi tên mình vào bán kết Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đầy thuyết phục.