Cảnh sát Brazil đang điều tra nghi vấn một mạng lưới đặc vụ của Mỹ, Argentina và Israel đã hỗ trợ cựu ứng viên tổng thống Flavio Bolsonaro rời khỏi đất nước sau thất bại trong cuộc bầu cử.

Ông Flavio Bolsonaro. Ảnh: Shutterstock

Tờ Washington Post hôm 7/11 dẫn lời một quan chức cấp cao Brazil giấu tên cho biết một cựu đặc vụ của cơ quan tình báo Mossad của Israel bị phát hiện theo dõi chiếc xe tải nhỏ chở ông Bolsonaro hướng về biên giới Argentina.

Ông Bolsonaro, người thất bại trước ứng viên Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vòng 2, đã từ chối tiết lộ chi tiết hành trình của mình trong cuộc phỏng vấn với Washington Post. “Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ con đường mà mình đã đi”, ông Bolsonaro nói, đồng thời từ chối trả lời câu hỏi liệu các quan chức Mỹ có hỗ trợ ông rời khỏi Brazil hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ những suy đoán về sự can thiệp của Washington, khẳng định “chính phủ Mỹ không trực tiếp tham gia vào bất kỳ động thái nào đã diễn ra”.

Ông Bolsonaro cho biết quyết định tìm nơi trú ẩn tại Mỹ xuất phát từ nghi ngại rằng ông có thể bị bắt giữ vì bày tỏ quan điểm chính trị. Chính trị gia này cũng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump có cùng quan điểm với ông về tình hình chính trị Brazil.

Ông Bolsonaro, người từng nhiều lần đặt nghi vấn về tính minh bạch của cuộc bầu cử nhưng không đưa ra bằng chứng, cũng bác bỏ đánh giá của các cơ quan bầu cử rằng cuộc bỏ phiếu diễn ra công bằng.

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng ông ấy không biết mình đang nói gì. Không phải tôi, không phải ông, không phải bất kỳ ai đang theo dõi và ngay cả Chủ tịch Tòa án Bầu cử Tối cao cũng không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đã không xảy ra gian lận”, ông Bolsonaro bày tỏ khi đề cập đến người đứng đầu Tòa án Bầu cử tối cao Brazil".

Ông Bolsonaro tiết lộ cha mình - cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã vô cùng lo sợ sau khi Thẩm phán Tòa án tối cao Alexandre de Moraes ra lệnh ông giao nộp hộ chiếu trong khuôn khổ cuộc điều tra rửa tiền. Ông Jair Bolsonaro đã bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

Hiện cảnh sát Brazil tỏ ra không mấy hy vọng có thể đưa ông Bolsonaro từ Mỹ trở về nước. Một quan chức an ninh cấp cao mô tả khả năng bắt giữ ông Bolsonaro là “bằng không”.