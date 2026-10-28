Thượng nghị sĩ cánh hữu Flávio Bolsonaro được cho là đã rời Brazil tới Mỹ sau thất bại trước đương kim Tổng thống cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 25/10.

Ông Bolsonaro. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin Sky News và báo Guardian, những người thân cận với gia đình ứng viên tổng thống đối lập này cho biết ông Bolsonaro đã có mặt ở bang Florida, Mỹ lúc rạng sáng nay (28/10) cùng vợ và 2 con gái. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Ông Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã từ chối thừa nhận thất bại trước đương kim Tổng thống Lula sau cuộc bỏ phiếu vòng hai và từ chối tuân thủ lệnh của Tòa án tối cao Brazil về việc nộp lại hộ chiếu như một phần của cuộc điều tra liên quan tới rửa tiền. Ông Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Những người ủng hộ ông Bolsonaro cho biết nghị sĩ này dự định xin tị nạn ở Mỹ. Một quan chức Mỹ cho hay: "Bộ Ngoại giao sẽ cấp visa cho ông Bolsonaro và gia đình, cho phép họ nhập cảnh Mỹ".

Phản hồi trước thông tin trên, ông Lula đã chỉ trích quyết định rời đi “đáng xấu hổ” của đối thủ Bolsonaro: “Tôi cứ tự hỏi lương tâm của một người vừa thất bại trong bầu cử và bỏ trốn khỏi đất nước đang nghĩ gì… Người không làm điều gì sai trái thì chẳng có gì phải sợ. Một công dân lén rời khỏi đất nước là người đang có điều gì đó phải che giấu”.

Các nghị sĩ thuộc Đảng Lao động (PT) của ông Lula đã đề nghị Tòa án tối cao Brazil ra lệnh bắt giữ ông Bolsonaro, đồng thời yêu cầu đưa tên nghị sĩ này vào danh sách truy nã đỏ của Interpol.

Ông Bolsonaro không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 26/10 và đã bỏ lỡ thời hạn sáng 27/10 để giao nộp hộ chiếu cho cảnh sát liên bang, làm dấy lên tin đồn ông có thể đã rời Brazil sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil. Một thẩm phán của Tòa án tối cao đã ra lệnh hủy hộ chiếu của ông Bolsonaro chỉ vài phút sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Ông Bolsonaro có quốc tịch Italia từ năm 2023 và được cho là đang sở hữu hộ chiếu của quốc gia châu Âu này.