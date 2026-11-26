Tình trăm năm tập 222:

Bức thư có đoạn: “Ngày xưa em đã dành cả tuổi trẻ để cùng anh xây dựng gia đình. Bây giờ anh mong được dành những năm tháng còn lại để cùng em tận hưởng cuộc sống này…”.

Chờ đợi

Tại TPHCM, vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sen (60 tuổi) được nhiều người biết đến là chủ một khu nhà trọ, luôn chăm lo cho người thuê như người thân. Hằng năm, ông bà tổ chức tiệc tất niên, tặng quà và lì xì cho các gia đình công nhân thuê trọ.

Gắn bó với người lao động xa quê, ông Tâm và bà Sen thường xuyên sẻ chia, giúp đỡ họ trong cuộc sống. Ít ai biết, phía sau hình ảnh những chủ nhà trọ thân thiện ấy là một chuyện tình đẹp và cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thời trẻ, ông Tâm và bà Sen cùng sống trong một thôn ở vùng quê Bình Định cũ. Năm 17 tuổi, ông Tâm tình cờ bắt gặp bà Sen không đi học mà ra đồng làm ruộng.

Bà Sen và ông Tâm tại chương trình Tình trăm năm

Điều đó khiến ông bất ngờ vì bà Sen sinh ra trong gia đình khá giả, theo đúng lẽ thường phải đi học thay vì làm việc đồng áng. Tò mò, ông tìm hiểu và được biết bà Sen trước đó vốn đang theo học nghề may. Tuy nhiên, vì giận dỗi người thân nên đã từ bỏ.

Vốn tính hay giúp đỡ người khác, ông Tâm tìm cách làm quen để khuyên, giúp bà Sen đi học lại. Trong quá trình tiếp xúc, khuyên nhủ, ông Tâm có cảm tình, đem lòng mến mộ cô bạn gái cùng thôn.

Trong khi đó, bà Sen cũng có cảm tình với ông Tâm. Bà dần tin tưởng, mở lòng đón nhận tình cảm của ông.

Tại chương trình Tình trăm năm tập 222, ông Tâm kể: “Khi tình cảm mặn nồng, tôi đưa cô ấy lên chiếc cầu ở quê tỏ tình. Lúc đó, tôi cũng không nắm tay hay có những hành động lãng mạn, chỉ nói rõ tình cảm của mình.

Dù vậy, tôi vẫn không muốn công khai chuyện tình vì sợ không đến được với nhau, cả hai sẽ bị hàng xóm láng giềng dị nghị. Nhưng rồi tôi không thể giấu thêm khi được người cô trong nhà giới thiệu cho một cô gái khác”.

Sau khi công khai tình cảm, ông bà cũng có những buổi hẹn hò lãng mạn, cùng nhau đi xem phim. Là tình đầu của nhau, ông bà chìm đắm trong những phút giây hạnh phúc.

Thế nhưng khi tình cảm đang mặn nồng, ông Tâm bất ngờ quyết định rời quê vào TPHCM học nghề. Sự dứt khoát của ông khiến bà Sen buồn bã, đau khổ.

Bà Sen rơi nước mắt khi kể lại kỷ niệm ông Tâm để mình ở lại quê nhà rồi vào TPHCM làm ăn

Bà kể: “Tôi buồn lắm. Cứ nghe đến chuyện anh đi xa là tôi khóc. Hôm chia tay, đưa anh ra ga tàu, tôi khóc rất nhiều.

Tôi không dám quay đầu lại vì sợ anh thấy mình khóc. Lúc ấy tôi rất buồn, nghĩ anh đi như vậy sẽ bỏ rơi mình, không đến với mình nữa”.

Ở TPHCM, ông Tâm cũng không gửi thư về thăm hỏi, liên lạc với người yêu ở quê. Đến khi về thăm nhà vào dịp Tết, ông cũng không cho bà Sen biết.

Dù vậy, bà Sen vẫn một lòng tin tưởng vào tình yêu của ông Tâm dành cho mình. Ở quê nhà, bà thường xuyên đến nhà chăm sóc mẹ chồng tương lai. Đổi lại, bà cũng được mẹ ông Tâm thương yêu, xem như con dâu trong nhà.

Hạnh phúc

Tại TPHCM, ông nỗ lực học tập, làm việc để chuẩn bị cho tương lai. Thế nhưng ông lại được khuyên nên lấy vợ ở TPHCM thay vì ở quê để dễ làm ăn, sinh sống. Bởi thời điểm ấy, người không có hộ khẩu tại thành phố gặp nhiều trở ngại trong công việc, cuộc sống.

Điều đó khiến ông Tâm rất trăn trở. Tuy nhiên, khi biết ở quê nhà, bà Sen thường xuyên chăm sóc mẹ ruột của mình, ông rất xúc động.

Trong một lần về quê, ông được người thân hỏi việc lập gia đình với bà Sen. Ông Tâm đồng ý. Cuối cùng, sau 5 năm chờ đợi ông Tâm, bà Sen có đám cưới giản đơn nhưng ấm cúng tại quê nhà.

Vợ chồng ông Tâm trong ngày cưới

Sau khi cưới, ông Tâm lại từ biệt bà Sen trở vào TPHCM làm việc, lo cho tương lai. Ông quyết tâm phải có nhà ở TPHCM mới đưa bà vào chung sống.

Tại đất khách, ông Tâm được vợ báo tin mình có con. Nhưng vì dồn hết tâm sức cho công việc, ông Tâm chỉ tranh thủ về quê, ghé thăm vợ được 1 lần. Khi bà vượt cạn, ông cũng không có mặt.

Ở quê nhà, bà Sen vẫn tin tưởng chồng nên không buồn lòng mà cố gắng chăm lo cho bản thân, nuôi con. Ít năm sau, khi đã ổn định cuộc sống tại TPHCM, ông Tâm về quê đón vợ và con gái vào Nam đoàn tụ.

Tại nơi ở mới, thấy chồng đã chuẩn bị tổ ấm tươm tất, bà Sen hạnh phúc, bao nhiêu buồn tủi suốt những năm đã qua đều tan biến. Bà Sen xin vào một công ty may để học nghề rồi mở tiệm tại nhà. Ông Tâm vẫn tiếp tục đến công ty làm việc.

Chồng thường xuyên vắng nhà, bà Sen cũng có những lo lắng, thậm chí có lúc ghen tuông. Thế nhưng ông Tâm luôn chứng minh mình là người chồng, người cha của gia đình.

Ông Tâm ôm vợ để thay lời cảm ơn sâu sắc

Theo thời gian, bà Sen ngày càng thấu hiểu, tin tưởng chồng, giúp hạnh phúc gia đình thêm bền chặt. Suốt gần 40 năm chung sống, ông bà chưa một lần cãi vã, lớn tiếng với nhau.

Cuối chương trình, ông Tâm gửi đến vợ bức thư đầy xúc động. Thư có đoạn: “Để có cuộc sống hôm nay, em đã hy sinh rất nhiều cho anh. Ngày xưa em đã dành cả tuổi trẻ để cùng anh xây dựng gia đình. Bây giờ anh mong được dành những năm tháng còn lại để cùng em tận hưởng cuộc sống này…”.

Lời thư tha thiết khiến bà Sen không kìm được xúc động và rơi nước mắt. Trước khi chia tay chương trình, ông Tâm ôm lấy vợ để thay cho lời cảm ơn từ đáy lòng của mình.

Ảnh: Chụp lại từ chương trình