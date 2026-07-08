Chi tiêu cho quốc phòng của các nước thành viên NATO. Ảnh: NATO

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã kêu gọi các nước thành viên NATO “đóng góp phần công bằng của mình” vào chi tiêu quốc phòng.

Trong năm 2025, Mỹ ước tính chi khoảng 980 tỷ USD cho quốc phòng, tương đương gần 62% tổng chi tiêu quốc phòng của NATO và cao hơn gấp 10 lần so với Anh, quốc gia chi tiêu nhiều thứ hai trong liên minh.

Tuy nhiên, các đồng minh NATO cũng gia tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây. NATO đã yêu cầu các nước thành viên dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng và lần đầu tiên toàn bộ các nước thành viên đều đạt ngưỡng này vào năm 2025.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng để đáp ứng tình hình. Theo NATO, các nước giáp biên giới với Nga như Ba Lan, Lithuania, Latvia đều chi cho quốc phòng nhiều hơn Mỹ.

Trong năm 2026, Lithuania là quốc gia chi tiêu nhiều nhất trong liên minh tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, với chi tiêu quốc phòng cốt lõi ước tính đạt 5,33% GDP trong năm nay. Tiếp theo là Estonia (5,1%), Latvia (4,92%), Ba Lan (4,68%) và Hy Lạp (3,65%).

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh châu Âu hiện là đối tác mạnh mẽ hơn nhờ vào việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Mỹ là thành viên duy nhất của NATO thực sự giảm chi tiêu quốc phòng so với GDP trong thập kỷ qua, từ 3,5% năm 2015 xuống còn 3,2% năm 2025.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague, Hà Lan năm ngoái, các nhà lãnh đạo NATO đã cam kết chi 3,5% GDP cho các hạng mục quốc phòng cốt lõi như vũ khí và quân đội vào năm 2035, tăng từ mục tiêu trước đó là 2% GDP. Ngoài ra, họ cũng nhất trí phân bổ thêm 1,5% GDP vào các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng như tăng cường an ninh mạng.