Theo tạp chí Newsweek, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/7 đã chỉ trích việc các thành viên NATO không đảm bảo chi tiêu quân sự, nhấn mạnh rằng Mỹ đang bỏ ra nhiều hơn bất kỳ nước nào khác mà "không nhận lại lợi ích gì".

"Chúng tôi đã chi tiêu cho NATO nhiều hơn bất kỳ ai, để bảo vệ các đối tác mà không nhận lại lợi ích gì. Mỹ đã bỏ ra 999 tỷ USD, Anh 90,5 tỷ USD, Pháp 66,5 tỷ USD, Italia 48,8 tỷ USD, Ba Lan 44,3 tỷ USD. Có một số thành viên NATO, bao gồm cả Đức, đã chi tiêu ít hơn rất nhiều cho liên minh quân sự của chúng ta", ông Trump cho biết.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng khi các thành viên NATO "miễn cưỡng" ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. "Điều tôi muốn là sự trung thành. Mọi người biết đấy, chúng tôi rất trung thành với NATO. Chúng tôi luôn chiến đấu vì họ", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Nhà lãnh đạo Mỹ đặc biệt chỉ trích Đức khi từ chối tham gia các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu ở eo biển Hormuz, đồng thời lưu ý rằng Mỹ đang triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tại quốc gia châu Âu này.

Khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lập luận rằng "không thành viên NATO nào nên áp đặt ý chí của mình lên các nước còn lại trong liên minh".

"Lập trường của NATO không phải là sự phục tùng, mà là tinh thần tự do trong quá trình thảo luận. Các quyết định trong liên minh được đưa ra dựa trên cơ sở đồng thuận tự nguyện của tất cả các thành viên, chứ không phải theo sự áp đặt của bất kỳ nước nào", ông Pistorius nói ngày 2/7.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đồng tình với yêu cầu của Tổng thống Trump rằng NATO cần tăng chi tiêu quốc phòng. "Chúng tôi làm điều đó vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì Mỹ muốn chúng tôi làm như vậy", ông Pistorius nhấn mạnh.