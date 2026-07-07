Tổng thống Mỹ Trump (giữa) và các quan chức NATO. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN và báo Guardian, trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, người đứng đầu Mỹ nói nếu hội nghị thượng đỉnh NATO “không được tổ chức ở Ankara, nơi bạn tôi là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, thì có thể tôi đã không tham dự... Tôi cảm thấy mình phải đến vì biết ông ấy đã dốc toàn lực để tổ chức sự kiện này”.

Ông Trump cũng chỉ trích các quốc gia thành viên NATO vì quyết định không tham gia cùng Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. “Chúng tôi đã không được đối xử tốt. Tôi thậm chí không cần sự giúp đỡ của họ vì họ nói sẽ không tham gia. Chúng tôi đã đầu tư hàng nghìn tỷ USD cho NATO để bảo vệ các nước châu Âu và nhiều đồng minh khác”, lãnh đạo Nhà Trắng cho hay.

Ông Trump tin quyết định cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ không quân tại Anh để tiến hành các cuộc không kích mang tính "phòng thủ" nhằm vào Iran của Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer là "điều rất không được lòng công chúng". Tuy nhiên, trên thực tế, uy tín của ông Starmer tại Anh còn bị ảnh hưởng vì nhiều yếu tố khác, không chỉ liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Tôi đang thử lòng mọi người, tôi muốn xem liệu họ có đứng về phía chúng tôi hay không. Từ lâu tôi vẫn nói rằng Mỹ luôn giúp họ, nhưng tôi không chắc họ sẽ làm điều tương tự với Mỹ. Italia từ chối chúng tôi, Đức từ chối chúng tôi, Pháp cũng từ chối chúng tôi. Điều đó không sao cả nhưng tại sao Mỹ phải chi hàng trăm tỷ USD trong khi họ lại không sát cánh cùng chúng tôi? Chúng tôi thì luôn ở bên họ", ông Trump bày tỏ.

Tổng thống Mỹ từ chối cho biết liệu ông có kế hoạch công bố thêm các đợt cắt giảm binh sĩ Mỹ đồn trú tại châu Âu hay không. Đề cập tới Greenland, ông Trump nhấn mạnh muốn Mỹ kiểm soát hòn đảo này vì nó có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia của xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận điều đó "sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với NATO".

Ông Trump cho rằng Đan Mạch chưa đầu tư đầy đủ cho Greenland, đồng thời cảnh báo vị trí của hòn đảo ngày càng trở nên quan trọng khi Trung Quốc và Nga mở rộng hiện diện tại khu vực Bắc Cực. "Greenland không mang lại nhiều lợi ích cho Đan Mạch và Đan Mạch cũng không thực sự chi tiền để hỗ trợ Greenland. Song khu vực này lại là một phần rất quan trọng đối với Mỹ... Greenland nên do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch", người đứng đầu Mỹ quả quyết.