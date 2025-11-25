Nếu người dân bị thương, chảy máu trong quá trình di chuyển hoặc dọn dẹp nhà cửa, vi khuẩn uốn ván có thể xâm nhập và đe dọa tính mạng nếu họ không được tiêm vắc xin phòng ngừa.

Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân vùng lũ cần được tiêm phòng uốn ván ngay.

“Lũ cuốn theo bùn đất, phân động vật làm bẩn nền nhà, sân vườn, các vật dụng trong gia đình và trong các chất bẩn đó có thể có vi trùng uốn ván. Khi người dân bị xây xước do giẫm phải vật nhọn hoặc bị thương chảy máu trong lúc dọn dẹp, vi khuẩn uốn ván có thể xâm nhập và gây nhiễm trùng cơ thể”, ông Nga cho biết.

Sau nhiều ngày lũ lớn, nước rút để lại bùn đất ngập từ trong nhà ra ngoài đường, người dân Khánh Hòa vất vả dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Huế

Uốn ván là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, do ngoại độc tố của trực khuẩn Clostridium tetani gây ra. Loại vi khuẩn này thường tồn tại trong bùn đất, phân động vật và môi trường yếm khí.

“Bệnh không lây từ người sang người. Tuy nhiên, khả năng nhiễm bệnh rất cao khi vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với môi trường có vi khuẩn uốn ván. Ví dụ, khi giẫm phải đinh gỉ, bị động vật cắn hoặc có vết thương nhưng vẫn phải tiếp xúc thường xuyên với đất bùn, phân động vật, nguy cơ nhiễm vi khuẩn uốn ván là rất lớn”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cảnh báo.

Tỷ lệ tử vong của người mắc uốn ván rất cao, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người lớn không được tiêm phòng hoặc điều trị đúng cách. Vì thế, vắc xin uốn ván đóng vai trò thiết yếu trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, vắc xin uốn ván là chế phẩm sinh học có khả năng kích thích cơ thể sinh kháng nguyên, được sản xuất từ độc tố của trực khuẩn uốn ván hoặc từ vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên tương tự. Khi tiêm vào cơ thể, vắc xin kích hoạt hệ miễn dịch sản sinh kháng thể, giúp cơ thể phòng ngừa và phản ứng nhanh khi tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo cả trẻ em và người lớn đều cần tiêm ngừa uốn ván. Nhờ vắc xin, tỷ lệ tử vong do uốn ván đã giảm đáng kể. Hiệu quả phòng bệnh có thể đạt tới 95% nếu tiêm đủ liều và đúng lịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và CDC Mỹ đều khuyến nghị mọi người nên tiêm chủng uốn ván để phòng ngừa nguy cơ tử vong do căn bệnh này.

Tuy nhiên, một số trường hợp không nên tiêm vắc xin uốn ván gồm: Người dị ứng hoặc có phản ứng quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vắc xin. Người từng bị dị ứng nặng hoặc gặp triệu chứng thần kinh sau mũi tiêm uốn ván trước đó. Người đang sốt cao hoặc mắc bệnh cấp tính cần hoãn tiêm cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Tương tự các loại vắc xin khác, không khuyến nghị tiêm vắc xin uốn ván cho người suy chức năng nặng ở các cơ quan.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cũng lưu ý thêm, phụ nữ mang thai nếu chưa được tiêm phòng uốn ván cần phải tiêm ngay. Trong điều kiện lũ lụt, cần đặc biệt chú ý khử trùng tất cả dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị đỡ đẻ và vệ sinh bàn tay nhân viên y tế để phòng ngừa nguy cơ nhiễm vi trùng uốn ván.