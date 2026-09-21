Xem video (nguồn: SHB Đà Nẵng)

Một ngày sau khi trở thành người hùng của SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia 2026/27, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại khiến người hâm mộ thích thú với hình ảnh rất đỗi bình dị bên gia đình ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Fanpage của đội bóng sông Hàn đăng tải đoạn video về khoảnh khắc đời thường của thủ môn sinh năm 1997 cùng dòng trạng thái đầy dí dỏm: “Tối qua gánh team. Chiều nay gánh lúa”.

Khoảnh khắc bình dị của Bùi Tiến Dũng (ảnh chụp màn hình)

Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, “Người hùng Thường Châu” không còn khoác lên mình bộ trang phục thi đấu mà xuất hiện với dáng vẻ đời thường, cùng bố mẹ vận chuyển, phơi lúa giữa cánh đồng. Khoảnh khắc gần gũi này nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Bùi Tiến Dũng có màn trình diễn xuất sắc khi cản phá thành công hai quả penalty trong loạt sút luân lưu, góp công lớn giúp SHB Đà Nẵng đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút.