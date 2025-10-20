Trong trận Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng tại vòng 7 LPBank V-League 2025/26, phút 11, thủ thành Bùi Tiến Dũng có pha va chạm rất mạnh với Hữu Thắng bên phía đội chủ nhà ở tình huống nỗ lực truy cản.

Sau đó, Bùi Tiến Dũng phải rời sân bằng cáng và nhường chỗ cho Văn Biểu. Ở ngoài đường biên, các bác sĩ phải nẹp cố định chân cho thủ thành quê Thanh Hóa. Anh được đưa vào bệnh viên sau trận đấu để kiểm tra chấn thương.

Bùi Tiến Dũng sớm phải rời sân vì chấn thương. Ảnh: T.H

Việc Bùi Tiến Dũng chấn thương rời sân sớm là tổn thất lớn với SHB Đà Nẵng khi anh có vai trò rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự đội bóng sông Hàn.

Trở lại với trận đấu, Makaric là người mở tỉ số cho đội khách ở phút 37, sau đó Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng lập công ở phút 69 và 90, giúp Thể Công Viettel lội ngược dòng thắng 2-1.

Nhâm Mạnh Dũng ấn định chiến thắng 2-1 cho Thể Công Viettel. Ảnh: Quang Dương

Với kết quả này, thầy trò HLV Popov vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, tiếp tục bất bại ở V-League.

Đánh giá về trận đấu, HLV Popov cho biết: "Điều quan trọng nhất là 3 điểm. Trong 10-15 phút đầu hiệp hai, chúng tôi hoàn toàn có thể ghi 2-3 bàn thắng, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội.

Về cuộc đua vô địch, giải đấu còn nhiều đội mạnh. Với tôi, đối thủ lớn nhất, đội có tiềm năng nhất là CAHN. Nhưng còn nhiều đội khác như Ninh Bình, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Nam Định, TP HCM... cũng rất mạnh".

Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng thông báo về tình trạng sức khỏe của Bùi Tiến Dũng: "Dũng vừa trở lại nên rất nỗ lực thể hiện mình, nhưng tiếp tục chấn thương. Sau trận, cậu ấy được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, hi vọng không nghiêm trọng".