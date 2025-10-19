Thấy gì từ các quyết định của ông Kim?

Sau chức vô địch ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik đã mang đến nhiều hy vọng khi triệu tập hơn một chục tân binh lên tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung từ tháng 3 đến nay.

Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi, "gọi nhiều nhưng ít dùng" là cụm từ chính xác nhất để mô tả triết lý của HLV Kim Sang Sik cho đến lúc này.

Không nhiều tân binh được HLV Kim Sang Sik trọng dụng

Trong những trận đấu quan trọng hay ngay cả khi gặp các đối thủ yếu như Nepal, bộ khung chính của tuyển Việt Nam vẫn là những gương mặt cựu binh đã quá quen thuộc. Các tân binh hoặc chỉ được gọi lên để "học việc", hoặc được trao quá ít thời gian thể hiện, không đủ để tạo ra bất kỳ sự cạnh tranh nào.

Có thể hiểu cho HLV Kim Sang Sik, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc cần sự ổn định, kinh nghiệm từ các cựu binh hòng vận hành triết lý của mình một cách an toàn nhất.

Nhưng đáng tiếc, tính toán ấy dường như đang không đi đúng hướng. Chính các cựu binh, những người được tin tưởng nhất, lại đang cho thấy dấu hiệu của "sức ì".

Khát vọng cống hiến dường như đã vơi cạn sau nhiều năm no đủ vinh quang, chưa kể các đối thủ trong khu vực đang có những biến động mạnh về nhân sự khiến các nội binh ở tuyển tuyển Việt Nam tự cảm thấy nhụt chí, đặc biệt sau trận thua đậm Malaysia ở vòng loại Asian Cup.

"Vết xe đổ" của ông Park Hang-seo

Sự ưu ái có phần thái quá dành cho các cựu binh của HLV Kim Sang Sik lúc này làm người ta nhớ ngay đến giai đoạn cuối trong triều đại của ông Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo cùng lứa cầu thủ tạo ra thành công rực rỡ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng, chính sự tin tưởng và lòng trung thành tuyệt đối của ông với một bộ khung cố định kéo dài suốt nhiều năm đã trở thành điểm yếu chí mạng.

Và sự cũ kỹ đang cho thấy là vấn đề cần ông Kim Sang Sik xử lý.

Khi các đối thủ trong khu vực và châu lục dần "bắt bài" được lối chơi của tuyển Việt Nam, ông Park đã không thể xoay xở kịp. Bộ khung giành nhiều vinh quang bị khai thác triệt để, trong khi lớp kế cận lại không được trao đủ cơ hội để trưởng thành và gánh vác.

Kết quả là mọi thứ dần đổ bể, và tuyển Việt Nam không thể giành thêm vinh quang như giai đoạn đầu tiên khi HLV Park Hang Seo mới tới.

Giờ đây, HLV Kim Sang Sik dường như đang đi lại đúng con đường mòn đó khi đang phải đối mặt với một nhóm cựu binh thiếu động lực, nên buộc phải viện đến các cầu thủ nhập tịch.

Và như đã nói, nếu không thay đổi rất có thể hành trình của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam cũng chỉ quanh quẩn các giải đấu trong khu vực.

Đương nhiên, đổi mới là một quá trình không đơn giản, nhưng đó là điều bắt buộc nếu muốn thành công cùng với bóng đá Việt Nam một cách lâu dài.