Lá phiếu bốc thăm đưa U22 Việt Nam rơi vào bảng B, cùng các đối thủ U22 Malaysia và U22 Lào. Đây là bảng đấu được đánh giá không dễ với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khi phải đá trận cầu "sinh tử" với Malaysia để tranh tấm vé đi tiếp.

Tại bảng A, chủ nhà Thái Lan gặp 2 đối thủ dễ là Campuchia và Timor Leste, còn bảng C có 4 đội gồm: Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

U22 Việt Nam gặp Malaysia tại vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: VFF

Theo thể thức thi đấu, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền lọt vào bán kết. Thể thức này khiến cuộc đua giành vé đi tiếp ở các bảng đấu trở nên căng thẳng, kịch tính hơn rất nhiều so với các kỳ trước.

Các trận đấu môn bóng đá nam dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Tại SEA Games năm nay, các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có cầu thủ quá tuổi.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV. Đây là thách thức lớn với thầy trò HLV Kim Sang Sik bởi không chỉ phải đánh bại Malaysia để vượt qua vòng bảng, những đối thủ như Indonesia hay chủ nhà Thái Lan cũng rất mạnh.

Chuẩn bị cho SEA Games 33, U22 Việt Nam tập trung vào tháng 11 tới, tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc trước khi hành quân sang Thái Lan.

Cũng trong chiều 19/10, BTC tiến hành bốc thăm cho các môn bóng đá nữ, futsal nam-nữ và một số môn thể thao khác. Ở bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar, Philippines và Malaysia. Bảng A có Thái Lan, Campuchia, Singapore và Indonesia. Như vậy, cả ở môn bóng đá nam và nữ, chủ nhà Thái Lan đều rơi vào bảng "dễ thở".