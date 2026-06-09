Theo trang tin Ukrinform, trong cuộc họp báo được tổ chức ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov thừa nhận quốc gia này sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Các súng trường tấn công của Bulgaria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Bulgaria/Militarnyi

Ông Stoyanov phát biểu: “Ukraine cần thêm người chứ không phải vũ khí. Họ đã có đủ vũ khí nên chúng tôi không có ý định cung cấp thêm khí tài cho quân đội Ukraine. Theo quan điểm của tôi, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không thể định đoạt trên chiến trường”.

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, hiện tại “là lúc để các bên ngồi vào bàn đàm phán và nền hòa bình công bằng phải do hai bên tham gia xung đột quyết định”.

Tạp chí Politico thống kê kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đến nay, chính quyền Bulgaria đã gửi 13 gói viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine.

EU đề xuất đòn trừng phạt mới lên Nga

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/6 đã đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt lần này sẽ nhắm đến một số lĩnh vực như năng lượng, dịch vụ tài chính, giao dịch tiền điện tử và công nghiệp đánh bắt cá.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi đề nghị cho thêm 30 tàu chở hàng nữa vào danh sách ‘hạm đội bóng tối’ của Nga bị áp trừng phạt… Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ đưa ra lệnh cấm hoàn toàn các dịch vụ tiền điện tử đối với các nước thứ ba, điều sẽ đóng vai trò răn đe đối với các quốc gia đang vận hành những nền tảng giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt. Chúng tôi cũng đề xuất hạn chế đáng kể việc nhập khẩu một số sản phẩm thủy hải sản của Nga”.

Kể từ đầu xung đột, Mỹ và EU đã triển khai hàng chục nghìn lệnh trừng phạt Nga, chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính và quân sự.