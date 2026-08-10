UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

Theo đài RT, chiếc UAV đã xâm nhập không phận Bulgaria từ phía Romania vào khoảng 8h10 sáng 8/8 và phát nổ gần cửa khẩu biên giới Kardam cũ, chỉ cách trạm nén khí của đường ống xuyên Balkan khoảng 1km. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại.

Đường ống này là một phần của Hành lang Khí đốt dọc, tuyến vận chuyển khí đốt chiến lược khắp Đông Nam Âu và Trung Âu, kết nối Hy Lạp, Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia, Moldova và Ukraine.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết tại một cuộc họp báo: "Lực lượng cảnh sát biên giới Romania đã phát hiện tiếng động do UAV phát ra, sau đó tổ tuần tra của cảnh sát biên giới General Toshevo nghe thấy một tiếng nổ lớn". Ông Radev nói thêm rằng chiếc UAV bay ở độ cao thấp và mang theo "một lượng lớn thuốc nổ".

Theo Bộ Quốc phòng Bulgaria, kết quả kiểm tra sơ bộ các mảnh vỡ cho thấy đây có thể là một UAV mồi nhử loại Maya do quân đội Ukraine sử dụng. Tờ The Sofia Globe dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Bulgaria nhấn mạnh: "Hiện tại, không có lý do gì để tin rằng vụ việc này là cố ý".

Tổng Tham mưu trưởng Bulgaria Emil Eftimov phát biểu trước báo giới rằng UAV có thể đã bị các hệ thống tác chiến điện tử làm chệch hướng trước khi ra khỏi phạm vi bao phủ của hệ thống radar. Ông Eftimov nói các loại UAV như vậy có thể mang theo tới 5kg thuốc nổ.

Bộ Ngoại giao Bulgaria đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Bulgaria Olesya Ilashschuk để thảo luận về vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tikhy nói với các phóng viên hôm 8/8 rằng: “Lực lượng phòng vệ Ukraine không cố ý điều bất kỳ phương tiện nào hướng tới Bulgaria”. Ông Tikhy cho biết thêm Kiev đang “xác minh mọi tình tiết của vụ việc cũng như toàn bộ các yếu tố kỹ thuật liên quan".

Các UAV và xuồng không người lái của Ukraine thời gian gần đây ngày càng nhiều lần đi chệch hướng sang lãnh thổ các nước láng giềng với các sự cố được ghi nhận từ khu vực Baltic đến Địa Trung Hải. Phần lớn các chính phủ thuộc Liên minh châu Âu (EU) không lên án Kiev về những vụ việc này, thay vào đó họ cho rằng nguyên nhân là do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu, làm các thiết bị bay mất phương hướng.