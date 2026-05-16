Dưới ảnh hưởng của Hollywood, K-pop và mạng xã hội, hình ảnh làn da rám nắng, nâu bóng khỏe khoắn, quyến rũ cùng vóc dáng săn chắc ngày càng được ưa chuộng. Phong cách trang điểm tông đồng hay các phương pháp nhuộm da liên tục xuất hiện và nhanh chóng tạo sức hút.

Nhiều mỹ nhân Việt cũng dần thay đổi hình ảnh để bắt nhịp xu hướng cá tính, ấn tượng này. Ca sĩ, diễn viên Diệp Lâm Anh gây chú ý với làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách cá tính, gợi cảm. Ca sĩ Juky San hay Phương Ly cũng là những cái tên "gia nhập đường đua" da nâu gần đây.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Nguyệt Minh, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, xu hướng nhuộm da nâu (tanning) xuất phát từ khác biệt văn hóa thẩm mỹ giữa người châu Á và phương Tây.

Bác sĩ Minh cho biết, với người Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, làn da trắng từ lâu được xem là biểu tượng của sự đủ đầy, nhàn nhã. Trong khi ở phương Tây, nhiều phụ nữ lại chuộng làn da nâu khỏe khoắn vì gắn với hình ảnh năng động, đi nghỉ dưỡng, tắm nắng nhiều...

Từ nhu cầu này, nhiều phương pháp làm da nâu đã xuất hiện. Trước đây, cách phổ biến nhất là phơi nắng hoặc sử dụng các loại giường tắm nắng, máy chiếu tia UV trực tiếp lên da. Phương pháp này từng được sử dụng rộng rãi tại châu Âu trong thời gian dài.

"Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó cho thấy việc tiếp xúc tia UV quá mức có thể làm tăng nguy cơ ung thư da", bác sĩ Nguyệt Minh nói với VietNamNet ngày 15/5. Vì vậy, xu hướng hiện nay chuyển sang các sản phẩm nhuộm da không sử dụng tia UV mà dùng hóa chất bôi hoặc xịt (spray tan) trực tiếp lên bề mặt da.

Bác sĩ Minh tư vấn về các phương pháp nhuộm da cho bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Theo bác sĩ Minh, hoạt chất thường dùng trong các sản phẩm này là DHA (dihydroxyacetone). Khi thoa lên da, chất này phản ứng với mồ hôi, protein và lớp sừng trên bề mặt da để tạo màu nâu, tương tự hiệu ứng trang điểm. Đây chỉ là quá trình đổi màu lớp sừng ngoài cùng, không phải làm da “bắt nắng” hay thay đổi sắc tố tự nhiên của da.

Các sản phẩm nhuộm da hiện nay chủ yếu ở dạng bôi hoặc xịt. Sau khoảng 24 giờ, màu da sẽ hiện rõ và thường duy trì trong 5-7 ngày trước khi nhạt dần do lớp sừng bong ra trong quá trình tắm rửa. Nếu muốn giữ màu da nâu, người dùng phải tiếp tục xịt hoặc bôi lại.

Rủi ro sức khỏe nào?

Dù phương pháp nhuộm da không dùng UV được đánh giá là giảm tối đa nguy cơ ung thư hơn so với tắm nắng hay chiếu tia cực tím, bác sĩ Minh cảnh báo nhiều người lại chủ quan sau khi nhuộm da. Không ít người cho rằng da đã sẫm màu thì không cần chống nắng nữa trong khi thực tế bản chất làn da phía dưới vẫn không thay đổi.

“Da nhìn có màu nâu nhưng thực chất vẫn là nền da cũ. Nếu không dùng kem chống nắng và các biện pháp bảo vệ da, nguy cơ bắt nắng và tổn thương da, thậm chí ung thư da vẫn tăng cao”, bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Ngoài kem chống nắng, người đã nhuộm da vẫn cần sử dụng các biện pháp chống nắng vật lý như áo chống nắng, mũ rộng vành, kính và ô khi ra ngoài trời.

Một vấn đề khác được chuyên gia lưu ý là tính an toàn của các sản phẩm xịt/bôi nhuộm da. Theo bác sĩ Minh, Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và châu Âu chấp nhận việc sử dụng DHA để nhuộm da nhưng chỉ giới hạn trên bề mặt da. Các cơ quan này không khuyến cáo để hóa chất tiếp xúc với mắt, miệng, mũi hoặc bị hít, nuốt vào cơ thể.

Hiện chưa có đầy đủ bằng chứng chứng minh các hoạt chất này an toàn khi đi vào đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Vì vậy, khi sử dụng dạng xịt, người dùng cần che chắn cẩn thận vùng mắt, mũi và miệng.

Bác sĩ Minh cũng cho biết thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm nhuộm da nâu không rõ nguồn gốc. Trong khi FDA chỉ chấp nhận DHA là hoạt chất chính thống cho mục đích nhuộm da, nhiều sản phẩm trôi nổi vẫn sử dụng các thành phần chưa được kiểm chứng an toàn.