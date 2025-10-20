Hội nghị VNIX-NOG 2025 chủ đề “Peering 2.0: IPv6 Only và tự động hóa tiến tới bước nhảy đột phá cho Internet thế hệ tiếp theo” vừa được Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC (Bộ KH&CN) tổ chức tại Khánh Hòa.

Đây là năm thứ 10 diễn đàn kỹ thuật chuyên sâu này được tổ chức để tạo cơ hội cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư mạng và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng tới phát triển mạng Internet an toàn, bền vững và mở rộng.

Chủ tịch Hội đồng quản lý VNNIC Lê Ngọc Đức phát biểu tại hội nghị VNIX-NOG 2025.

Ông Lê Ngọc Đức, Chủ tịch Hội đồng quản lý VNNIC chia sẻ: “Sau 10 năm kể từ khi VNIX-NOG được tổ chức lần đầu tiên, đến nay hội nghị đã quy tụ được các chuyên gia giỏi đến từ cộng đồng Internet Việt Nam, trở thành diễn đàn quan trọng về kỹ thuật công nghệ, vận hành mạng, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng số quốc gia”.

Tăng cường kết nối định tuyến ngang hàng - Peering, đẩy mạnh phát triển Internet thế hệ mới với IPv6-only, tự động hoá quản lý mạng, sẵn sàng cho Internet thế hệ mới là những nội dung đã được các chuyên gia tập trung trao đổi tại hội nghị VNIX-NOG năm nay.

Theo các chuyên gia, IPv6-Only, mô hình mạng chỉ sử dụng địa chỉ Internet IPv6 và loại bỏ hoàn toàn phụ thuộc vào IPv4, là nền tảng tất yếu để hình thành Internet thế hệ mới. Bởi lẽ, chỉ có IPv6 mới giải được bài toán dung lượng siêu lớn, tốc độ siêu nhanh, phục vụ các lĩnh vực như IoT, AI, điện toán đám mây, và Internet công nghiệp - IIoT. Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những quốc gia tiên phong tại châu Á trong việc chuẩn bị kỹ thuật, tiêu chuẩn và chính sách cho giai đoạn phát triển Internet thế hệ mới.

Theo thống kê của theo APNIC Labs, tỷ lệ chuyển đổi sang địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 của Việt Nam là 61,2%.

Song song với IPv6-Only, chủ đề tự động hóa hạ tầng mạng cũng được các chuyên gia dự hội nghị VNIX-NOG 2025 nhấn mạnh như một trụ cột đổi mới. Các giải pháp tiên tiến như tự động cấu hình Peering, ứng dụng RPKI và ROV trong bảo mật định tuyến, quản lý mạng bằng API, cũng như các công cụ tự động phát hiện và khắc phục sự cố… đã được các chuyên gia giới thiệu tại hội nghị. Những giải pháp tự động hóa này sẽ giúp rút ngắn thời gian vận hành, giảm lỗi và tăng độ tin cậy hệ thống, mở đường cho việc vận hành mạng quy mô lớn, linh hoạt và an toàn hơn.

Với Trạm trung chuyển Internet quốc gia – VNIX, sau hơn 20 năm thành lập, hệ thống đã và đang đóng vai trò quan trọng, là nền tảng kết nối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, thúc đẩy sự phát triển Internet Việt Nam.

Theo quyền Giám đốc VNNIC Nguyễn Trường Giang, thời gian tới, hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX sẽ tiếp tục được mở rộng.

Ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC cho biết, thời gian tới, VNIX sẽ tiếp tục mở rộng, thu hút thêm sự tham gia của các doanh nghiệp nội dung, tổ chức giáo dục, tài chính và cơ quan nhà nước.

Song song đó, để chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên mới của Internet, VNIX sẽ tiếp tục được VNNIC nghiên cứu, phát triển với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, triển khai các công nghệ tiên tiến như IPv6; RPKI để đảm bảo an toàn định tuyến; đẩy mạnh ứng dụng AI và Automation trong vận hành, giám sát và xử lý sự cố mạng, giảm thiểu tấn công DDoS...