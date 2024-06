Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp sự kiện VNNIC Internet Conference được Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC thuộc Bộ TT&TT, tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng cùng thảo luận về cơ hội, thách thức và định hướng phát triển hạ tầng Internet trong kỷ nguyên mới.

Để đảm bảo đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ, công nghệ mới, hạ tầng Internet cần được không ngừng thay đổi, cải tiến. Theo dự báo của Statista, thế giới sẽ có hơn 7,5 tỷ người dùng Internet và hơn 29 tỷ thiết bị IoT tới năm 2030. Sự bùng nổ về kết nối Internet cũng đặt ra thách thức lớn cho hạ tầng Internet, với vai trò hạ tầng lõi cho các kết nối trong kỷ nguyên số.

Theo VNNIC, để đảm bảo hạ tầng Internet có thể đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới, công tác phát triển hạ tầng cần được định hướng một cách bài bản, với mục tiêu an toàn, bền vững. Ảnh minh họa: MH

Bên cạnh thách thức trong vấn đề đầu tư, phát triển mở rộng hạ tầng Internet, một thách thức lớn khác là vấn đề đảm bảo an toàn, tin cậy cho hạ tầng này nhằm thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng, khai thác môi trường Internet.

Theo báo cáo của Internet Society, hàng ngày trên toàn cầu xảy ra tới 14.000 sự cố định tuyến và gần 30.000 cuộc tấn công DoS nhiều loại khác nhau. Internet cần được đảm bảo an toàn ở nhiều lớp, từ hạ tầng Internet, an toàn định tuyến đến hoạt động dịch vụ tới người dùng cuối. Các tổ chức, doanh nghiệp cần đón đầu các xu hướng công nghệ mới như IPv6, AI, Cloud.... và ứng dụng các tiêu chuẩn an toàn trong phát triển, quản trị hạ tầng Internet.

"Chọn chủ đề ‘An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới’, chúng tôi kỳ vọng VNNIC Internet Conference 2024 sẽ góp phần đưa ra các giải pháp, định hướng phát triển để đảm bảo an toàn, bền vững một trong các vấn đề gốc của Internet, đó là hạ tầng Internet. Từ đó, hình thành mạng Internet Việt Nam rộng khắp, phổ cập, an toàn, bền vững và thông minh"„ đại diện VNNIC cho hay.

Các nội dung trọng tâm được trao đổi tại sự kiện sẽ xoay quanh việc ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới trong quản lý, phát triển hạ tầng Internet; ứng dụng công nghệ trong đánh giá, giám sát, đo lường và khai thác dữ liệu Internet phục vụ việc xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số quốc gia; hạ tầng Internet và các công nghệ mới như IPv6, 5G, 6G, AI...

VNNIC Internet Conference 2024 cũng tạo cơ hội để cộng đồng Internet Việt Nam học hỏi, kết nối, hợp tác với các chuyên gia, các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, ICT hàng đầu khu vực và thế giới. Các hoạt động dành riêng, mở rộng cho sinh viên hướng tới mục đích tạo điều kiện để giới trẻ ứng dụng, khai thác giá trị Internet và tài nguyên Internet, tên miền quốc gia ‘.vn’ trong học tập và khởi nghiệp.

Là hoạt động đầu tiên của VNNIC Internet Conference 2024, Workshop ‘An toàn, tin cậy hoạt động Internet’ được tổ chức ngày 4/6 dành cho các sinh viên. Ảnh: T.Minh

Theo kế hoạch, trước hội nghị chính vào ngày 7/6, trong 3 ngày từ 4/6 – 6/6, có 3 phiên trao đổi, thảo luận dành cho 3 nhóm đối tượng được tổ chức, bao gồm: Workshop ‘An toàn, tin cậy hoạt động Internet’ dành cho sinh viên; Workshop ‘DNS Security’ dành cho cán bộ kỹ thuật quản lý, quản trị, vận hành hệ thống máy chủ tên miền – DNS tại đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành, địa phương; Workshop ‘IPv6 Security’ dành cho cán bộ kỹ thuật quản lý, quản trị, kỹ sư mạng của các tổ chức, doanh nghiệp.

Diễn ra trong ngày 7/6, ngoài phiên toàn thể tập trung khai thác các vấn đề về an toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển của các công nghệ mới, hội nghị chính còn có 3 phiên chuyên đề vào chiều cùng ngày được tổ chức song song gồm: Hạ tầng Internet và các công nghệ mới; Tin cậy, an toàn trong hoạt động Internet; Họp hội đồng IPv6 Forum khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

VNNIC cũng thông tin thêm, dự kiến kết nối hơn 400 lãnh đạo, nhà quản lý và các chuyên gia, kỹ sư Internet, sự kiện VNNIC Internet Conference 2024 có sự tham gia của những diễn giả, các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực Internet như ông Paul Wilson, Giám đốc Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNIC); ông Paresh Khatrti, CTO Nokia; ông Geoff Huston, chuyên gia hàng đầu của APNIC; ông Bill Woodcock, Giám đốc điều hành Packet Clearing House, với các bài trình bày về những vấn đề nổi bật cùng những giải pháp cho an toàn, bền vững hạ tầng Internet.