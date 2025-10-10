Ngày 08/10, ông Nguyễn Xuân Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hoằng Hóa, cùng đại diện Chi ủy Chi bộ thôn Bút Cương và Tổ công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã đã đến gặp gỡ, trao đổi và làm việc với các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp về nhân lực, vật lực và phát huy vai trò tiên phong trong phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu.

Một góc thôn Bút Cương.

Tại buổi làm việc, các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thôn Bút Cương đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho quá trình xây dựng thôn kiểu mẫu, tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân; chung tay đóng góp kinh phí và ngày công lao động thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu của thôn.

Các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng thuận và quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thôn Bút Cương trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của xã.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến Trường Tiểu học Lê Tất Đắc và Trường Mầm non Bút Sơn 3 (hai đơn vị đóng trên địa bàn thôn Bút Cương) trao đổi về công tác phối hợp giữa nhà trường với thôn trong quá trình xây dựng và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thôn kiểu mẫu.

Đại diện hai nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; tích cực tham gia chỉnh trang khuôn viên, giữ gìn cảnh quan môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa – giáo dục, góp phần xây dựng diện mạo thôn ngày càng khang trang, sáng – xanh – sạch – đẹp.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với “dân vận khéo” để khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, người nông dân thực sự giàu có. Nhờ lòng dân, sức dân, tính đến tháng 6/2025, toàn tỉnh đã xây dựng được 556 thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu.