Sáng 24/3, người dân địa phương phát hiện một con cá hồ rồng đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Cá hố rồng dài khoảng 4m được phát hiện dạt vào bờ biển Hàm Tiến, phường Mũi Né, sáng 24/3. Ảnh: V.D

Sự việc thu hút nhiều người hiếu kỳ cùng du khách nước ngoài đang tắm biển đến theo dõi, chụp ảnh. Người dân sau đó đã cùng nhau đưa con cá vào bờ, rửa sạch để tổ chức chôn cất theo phong tục tín ngưỡng của địa phương.

Đáng chú ý, hai ngày trước (22/3), tại bãi biển thôn Tam Tân, xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng), một con cá hố rồng có chiều dài tương tự cũng được phát hiện trôi dạt vào bờ gần khu vực Dinh Thầy Thím và được tổ chức chôn cất theo phong tục tại khu vực Vạn Dinh Ông. Người dân cho rằng đây là loài cá “thiêng”, hiếm gặp và thường đi một cặp.

Người dân chôn cất con cá hố rồng được phát hiện hôm 22/3 tại bờ biển xã Tân Hải theo phong tục địa phương. Ảnh: T.H

Cá hố rồng được xem là một trong những loài cá xương dài nhất thế giới. Loài này có thân hình dẹt, dài như dải ruy băng, màu bạc ánh kim, vây lưng đỏ rực kéo dài dọc cơ thể. Chúng thường sống ở độ sâu từ 200-1.000m dưới mực nước biển và hiếm khi xuất hiện gần bờ. Cá có chiều dài phổ biến từ 3-8m, có thể đạt tới 17m, nặng khoảng 270kg.

Loài này gắn với nhiều truyền thuyết, trong đó có quan niệm rằng đây là “sứ giả từ cung điện thủy thần”, liên quan đến những tin đồn về điềm báo động đất hoặc sóng thần.