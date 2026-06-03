Ngày 3/6, ông Phạm Được - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) xác nhận, khu vực bờ biển nơi xuất hiện con "cá lạ" có kích thước lớn như trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội thuộc địa bàn xã Duy Hải cũ, nay là xã Duy Nghĩa.

Theo ông Được, qua hình ảnh trong clip, cá thể này nhiều khả năng là cá nhám voi, loài cá được ngư dân địa phương thường gọi là “cá ông sứa”. Đây không phải lần đầu cá nhám voi xuất hiện gần vùng biển Duy Nghĩa.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội “Vĩnh Cửu” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một con cá kích thước lớn bơi gần bờ biển khu vực Cửa Đại. Theo chủ tài khoản, hình ảnh này được quay vào sáng 2/6 khi đang đi biển.

Người quay clip cho biết, con cá dài khoảng 6m, thân lớn, bơi chậm gần mặt nước. Đây là loài cá có tập tính hiền lành, không gây nguy hiểm cho con người.

“Cá nhám voi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở vùng biển này nhưng rất khó ghi lại hình ảnh cận cảnh. Hôm qua nước biển đẹp nên tôi may mắn quay được video rõ nét”, chủ tài khoản chia sẻ.

Theo ngư dân địa phương, cá nhám voi thường xuất hiện theo mùa, nhất là khi nguồn thức ăn trong vùng biển dồi dào. Loài cá này chủ yếu ăn sinh vật phù du và cá nhỏ, có tập tính bơi chậm, hiền lành và không gây nguy hiểm cho người đi biển.