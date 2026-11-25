Cà Mau tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đồng bào dân tộc thiểu số trong bảo vệ rừng, nguồn nước, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với đặc điểm ba mặt giáp biển, địa hình thấp, hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, Cà Mau đang chịu nhiều tác động của nước biển dâng, sạt lở, sụt lún, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt. Những hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế, sản xuất và đời sống của người dân.

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được đặt ra với yêu cầu thiết thực hơn. Người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần được cung cấp thông tin, nâng cao hiểu biết pháp luật và trang bị kỹ năng nhận biết, phòng ngừa rủi ro thiên tai, bảo vệ rừng, nguồn nước và môi trường sống tại cộng đồng.

Cà Mau có 18.950,82ha, rừng phòng hộ 23.235,48ha và rừng sản xuất 53.180,8ha. Ảnh: Nguyễn Huế

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Kế hoạch xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; người đứng đầu đề cao trách nhiệm; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Việc đầu tư cho bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai không chỉ nhằm giải quyết những thách thức trước mắt mà còn góp phần bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ rừng và nguồn nước

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chuyển từ tư duy ứng phó khi thiên tai xảy ra sang chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo và quản trị rủi ro từ sớm, từ xa.

Tỉnh tập trung rà soát, số hóa các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập úng; phân vùng rủi ro, ưu tiên xử lý những địa bàn đặc biệt nguy hiểm. Cùng với nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng, địa phương chú trọng hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng phương án di dời, bố trí dân cư tại những khu vực nguy hiểm, gắn với bảo đảm sinh kế ổn định cho người dân.

Các cán bộ tại trạm kiểm soát biên phòng Rạch Tàu (Cà Mau) thường xuyên phổ biến quy định pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai, sạt lở, cháy rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu cần gắn với điều kiện sinh sống, tập quán sản xuất của từng địa bàn. Thông qua các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng, người dân được nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ tài nguyên, nhận biết nguy cơ thiên tai, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho gia đình và khu dân cư.

An ninh nguồn nước cũng được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Cà Mau định hướng quản lý chặt việc khai thác nước dưới đất, sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt, tăng cường trữ nước ngọt, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và bảo đảm cấp nước an toàn, nhất là tại khu vực ven biển, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước.

Công tác tuyên truyền cần giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm trong bảo vệ nguồn nước, không xả chất thải xuống sông, kênh rạch; sử dụng tiết kiệm nước trong sinh hoạt và sản xuất; chủ động tích trữ, bảo quản nguồn nước sạch khi bước vào mùa khô. Đây là những hành động thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế tác động của tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về công bố hiện trạng rừng năm 2025, tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả diện tích rừng trồng chưa thành rừng, là 95.367,1ha. Trong đó, rừng đặc dụng có 18.950,82ha, rừng phòng hộ 23.235,48ha và rừng sản xuất 53.180,8ha.

Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn tính độ che phủ đạt 73.966,63ha, gồm 12.929,97ha rừng tự nhiên và 61.036,66ha rừng trồng. Ngoài ra, diện tích rừng trồng chưa thành rừng là 21.400,47ha. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 9,31%; nếu tính cả diện tích rừng trồng chưa thành rừng, tỷ lệ này đạt 12,01%.

Với diện tích rừng và hệ sinh thái ven biển có giá trị, Cà Mau chú trọng bảo vệ, phục hồi rừng ngập mặn, rừng tràm, đất ngập nước và các hệ sinh thái tự nhiên. Đây không chỉ là giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học mà còn góp phần bảo vệ bờ biển, hạn chế tác động của thiên tai và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng với công tác quản lý, bảo vệ rừng, tỉnh định hướng phát triển sinh kế bền vững dưới tán rừng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, phòng, chống cháy rừng, ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng cần được chú trọng, giúp người dân hiểu quyền lợi, trách nhiệm và chủ động tham gia bảo vệ rừng tại địa phương.

Từ thay đổi nhận thức đến hành động bảo vệ môi trường

Bên cạnh các giải pháp về cơ chế, hạ tầng và quản lý tài nguyên, Cà Mau chú trọng tuyên truyền, vận động cộng đồng thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Tỉnh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; giảm chôn lấp trực tiếp, tăng tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải từng bước được hoàn thiện; các nguồn thải lớn được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời triển khai phân loại chất thải tại nguồn phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tuyên truyền cần hướng đến những việc làm gần gũi, dễ thực hiện trong đời sống hằng ngày như không vứt rác xuống sông, kênh rạch; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng; tiết kiệm điện, nước; trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng.

Đặc biệt, việc phổ biến kiến thức pháp luật cần đi đôi với hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp người dân nhận biết các hành vi vi phạm trong khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; biết cách phòng ngừa cháy rừng, ứng phó khi xảy ra thiên tai, sạt lở và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng.

Người dân tại xã Đất Mũi, Cà Mau. Ảnh: Nguyễn Huế

Song song với bảo vệ môi trường, Cà Mau định hướng biến những thách thức từ biến đổi khí hậu thành động lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất thích ứng, phát thải thấp trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và chế biến như tôm - rừng, tôm - lúa, nuôi thủy sản, nuôi biển và nông nghiệp thông minh.

Các giải pháp sử dụng tiết kiệm nước, năng lượng, tuần hoàn phụ phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của thị trường xuất khẩu cũng được chú trọng. Cùng với đó, tỉnh phát huy lợi thế về năng lượng tái tạo, khuyến khích công trình xanh, giao thông xanh, phát triển khu, cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.