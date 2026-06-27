22h30 ngày 26/6, phòng mổ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sáng đèn. Bệnh nhân là ông C.M.Q (51 tuổi, trú tại phường Nam Định). Theo người nhà, khoảng 16h cùng ngày, ông Q. ngã từ thang cao khoảng 2m xuống đất. Sau tai nạn, bệnh nhân đau dữ dội vùng thắt lưng, mông, tê bì và yếu cả hai chân nên được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ông Q. nhập viện chỉ khoảng một giờ sau tai nạn. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả xác định người bệnh bị vỡ thân đốt sống thắt lưng L3 mất vững, chèn ép thần kinh, gây liệt hai chi dưới - tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng liệt vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị đã giải thích đầy đủ tình trạng bệnh, tiên lượng và phương án điều trị cho gia đình ông Q. Khi có sự đồng thuận của người nhà, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Khoảng 5 giờ sau khi nhập viện, người bệnh được chuyển vào phòng mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ giữa đêm với mục tiêu giải ép thần kinh, nắn chỉnh và cố định cột sống, tạo điều kiện tối đa cho việc phục hồi chức năng vận động của người bệnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai, yếu tố quyết định thành công của ca mổ là người bệnh được đưa đến rất sớm sau tai nạn và phẫu thuật ngay trong "thời gian vàng".

"Đối với chấn thương cột sống có chèn ép thần kinh, thời gian là yếu tố quyết định khả năng phục hồi. Bệnh nhân được đưa đến viện sớm, chẩn đoán nhanh, hội chẩn kịp thời và phẫu thuật khẩn cấp đã giảm tối đa tổn thương thứ phát đối với tủy sống và rễ thần kinh. Sau mổ, người bệnh đã cử động được hai chân, đây là tín hiệu rất tích cực cho quá trình hồi phục tiếp theo", bác sĩ Hoàng cho biết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, cử động được cả hai chân và chuyển về Khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: ‘Người dân đến khám đông, kỳ vọng lớn’ Sáng 26/6, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay trong ngày đầu đón bệnh nhân. Ai cũng kỳ vọng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống.