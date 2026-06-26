Sáng 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và tiếp nhận người bệnh, khép lại hơn một thập kỷ chờ đợi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho rằng đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng với ngành y tế, Bệnh viện Bạch Mai cũng như các cơ sở y tế chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu vừa là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, bệnh viện cần có kế hoạch điều động, luân phiên thường xuyên các chuyên gia đầu ngành, tổ chức hội chẩn liên cơ sở, hội chẩn từ xa, hỗ trợ cấp cứu và chỉ đạo chuyên môn liên tục, không để cơ sở Ninh Bình thiếu hụt nhân lực ở những thời điểm then chốt.

Hệ thống thông tin phải kết nối đồng bộ, những kỹ thuật đã được thực hiện tại Ninh Bình thì người dân không phải chuyển lên Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng.

Những ca bệnh đặc biệt phức tạp phải được hội chẩn và chuyển tuyến an toàn, nhanh chóng, không để mất thời gian vàng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định công trình hiện đại chỉ phát huy giá trị khi có đội ngũ con người tương xứng. Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai cần có chiến lược dài hạn về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và giữ chân nhân lực, quan tâm điều kiện làm việc, đời sống và môi trường sinh hoạt của cán bộ làm việc lâu dài tại cơ sở Ninh Bình.

Việc chuyển đổi số phải làm cho người dân thuận lợi hơn, bác sĩ có thêm thời gian cho người bệnh, quy trình minh bạch hơn và quản trị hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi người dân tới khám bệnh sáng nay. Ảnh: Trọng Tùng.

Bệnh viện phải trở thành một trung tâm nghiên cứu lâm sàng, đào tạo và đổi mới sáng tạo có uy tín, từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, công nghệ mới và các giải pháp y tế số.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bệnh viện cần phát huy vai trò hạt nhân trong hệ thống y tế vùng.

"Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không thể phát triển như một ốc đảo chuyên môn mà phải gắn kết chặt chẽ với y tế cơ sở, các bệnh viện tỉnh, khu vực và các cơ sở y tế trong vùng, xây dựng mạng lưới cấp cứu, hội chẩn, chuyển tuyến và chuyển giao kỹ thuật thông suốt" - Phó Thủ tướng nói.

Bệnh viện cần triển khai đào tạo liên tục, cầm tay chỉ việc, luân phiên cán bộ, hỗ trợ chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng không phải là thu hút thật nhiều người bệnh về tuyến trên mà là nâng cao năng lực cho toàn hệ thống để người dân được chăm sóc tốt nhất ngay từ tuyến gần nhất và chỉ chuyển lên tuyến trên khi thực sự cần thiết.

Bộ Y tế giao 5 nhiệm vụ trọng tâm

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao định hướng phát triển của bệnh viện, cơ sở Ninh Bình cần được xây dựng như một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai, kết nối đồng bộ về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Đây là mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của các trung tâm y khoa hiện đại.

Bà Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Trọng Tùng.

Để bệnh viện vận hành hiệu quả, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh; chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, tài chính, thuốc, vật tư, trang thiết bị; tăng cường đào tạo, luân phiên chuyên gia và phát triển đội ngũ cán bộ tại chỗ.

Thứ hai, ưu tiên phát triển các chuyên ngành có nhu cầu điều trị cao như cấp cứu, hồi sức, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm; từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu theo lộ trình phù hợp.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và hội chẩn từ xa giữa các cơ sở; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ tư, phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình cũng như các tỉnh lân cận.

Thứ năm, xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng dịch vụ.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000m2, quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động. Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai như: Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc; Tim mạch; Đột quỵ và Thần kinh; Hô hấp; Tiêu hóa - Gan mật; Thận và Lọc máu; Nội tiết - Đái tháo đường; Huyết học và Truyền máu; Ung bướu và Y học hạt nhân; Ngoại khoa; Sản phụ khoa; Nhi khoa; Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu. Đặc biệt, bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử, xét nghiệm di truyền và nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và y học cá thể hóa.

Có gì trên 'Đoàn tàu Bạch Mai' đưa 1.200 y bác sĩ đi làm giữa Hà Nội - Ninh Bình? Khoảng 1.200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai luân chuyển làm việc giữa Hà Nội và cơ sở 2 tại Ninh Bình, trong đó mỗi ngày có 500-700 người di chuyển.