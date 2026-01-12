Tối 12/1, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành bằng kỹ thuật nội soi 3D toàn bộ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam bằng kỹ thuật này.

Theo đó, bệnh nhân nữ (64 tuổi) nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức. Đặc biệt, bà từng trải qua phẫu thuật và xạ trị vùng ngực để điều trị ung thư vú hơn 30 năm trước. Kết quả siêu âm tim cho thấy bệnh nhân bị hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa van, đồng thời hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành phải.

Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu và Hiệp hội Tim mạch Mỹ, trường hợp này cần phẫu thuật thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Do người bệnh có tiền sử xạ trị vùng ngực nên việc mở xương ức theo phương pháp truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người bệnh như dính mô và khó kiểm soát phẫu trường.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định áp dụng phương pháp nội soi 3D nhằm giảm sang chấn và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Ê-kíp y bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong suốt ca mổ, ê-kíp đã thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: thay van động mạch chủ sinh học và bắc cầu mạch vành. Tổng thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể và ngưng tim được kiểm soát ở mức tương đương phẫu thuật mở truyền thống.

Ba giờ sau khi kết thúc phẫu thuật, bệnh nhân đã được rút nội khí quản. Trong vòng 24 giờ, siêu âm tim bệnh nhân cho thấy phân suất tống máu đạt khoảng 60%, van hoạt động tốt, không có rối loạn vận động vùng.

TS.BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật tim mạch cho biết, hệ thống nội soi 3D với camera độ phân giải cao cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ nét cấu trúc gốc động mạch chủ, van tim và động mạch vành nhờ khả năng phóng đại và tái hiện chiều sâu không gian.

"Công nghệ này hỗ trợ đáng kể cho các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao như khâu van nhân tạo hay tạo miệng nối tĩnh mạch hiển - động mạch vành phải trong khoảng không gian hạn chế của phẫu thuật nội soi", bác sĩ Chương chia sẻ.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, đánh giá kỹ thuật nội soi 3D là một trong những lựa chọn hỗ trợ điều trị hiệu quả trong các trường hợp được chỉ định phù hợp.

"Việc áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, khi được cân nhắc đúng chỉ định và thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, có thể góp phần giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh", lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh.