Tối 8/10, Khoa Nội tổng hợp - Trung tâm Y tế Sơn Hòa (Đắk Lắk) tiếp nhận cấp cứu người đàn ông 70 tuổi (trú ở Trung Hòa, xã Sơn Hòa) bị rắn lục cắn ở chân khi đang đi dạo mát trong vườn. Bệnh nhân đã đem con rắn lục tới cho bác sĩ xem. Ngay lập tức, người bệnh được sơ cứu và điều trị theo phác đồ.

Rắn lục có tên đầy đủ là rắn lục xanh, tên khoa học là Trimeresurus Stejnegeri, có nọc độc và thuộc họ Crotalinae chủ yếu sống về đêm, bám trụ trên cành cây hoặc mặt đất. Độc tố của rắn lục có thể gây hoại tử, rối loạn đông máu và nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Người bệnh đưa con rắn đến trung tâm y tế. Ảnh: BVCC.

Ở nhiều nơi, người dân dễ dàng bắt gặp rắn xanh gần các bờ suối, thác nước chảy tự nhiên, ruộng đồng. Màu xanh của loài rắn này gần với màu cây cỏ khiến chúng ẩn nấp hiệu quả nhưng là mối lo ngại lớn cho những người thường xuyên đi rừng, đi đêm.

Để phòng ngừa rắn lục, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên có đèn pin khi đi ở khu vực tối còn ban ngày phải khua đánh động các lùm cây bụi cỏ để xua rắn lục chạy đi.

Khi bị rắn cắn hoặc không xác định được con gì cắn, người bệnh nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám theo dõi và điều trị. Không nên tự ý dùng thuốc tại nhà, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.

