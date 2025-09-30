Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi tiếp tục gây mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến chiều muộn tại Hà Nội. Khắp nơi các tuyến phố nước ngập như sông, người dân di chuyển khó khăn, phương tiện chết máy hàng loạt.

VietNamNet cập nhật tình hình ngập lụt tại các tuyến phố Hà Nội.

Nước hồ Gươm tràn qua bờ đoạn phố Lý Thái Tổ gây ngập đường.

W-z7066251133266_5cabbe1f8a96d29e9668b447ff0ae4b4.jpg
Ngập ở khu vực hồ Gươm

W-z7066248612786_e4e0da0296afa8a94c96e0e731ce018b.jpg

W-z7066251109375_c668f2d75c8036994823056444838cef.jpg

W-z7066251112136_f6d7c6ce48089ebb884cc62b5d539f52.jpg

Khu vực ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu.

z7066196628179_5de4bcdbeb0d1e71b5c1d7e08a09e651.jpg
Các phương tiện rẽ nước trong mưa lớn.
W-z7066196616279_177da33c0f160046387428ba47c8deca.jpg
Người dân bì bõm dắt phương tiện qua vùng ngập.

W-z7066196622032_0a0429717695eb6453505e40e59f836b.jpg
Nước ngập gần ngang thắt lưng một người đi đường ở Láng Hạ.

W-z7066196607394_8a8cf15e969bf1e381c4128cfe64420d.jpg
Người dân đứng trú mưa dưới cầu vượt.

W-z7066196612332_9b2e00d27b22f5b53186b8e3e8890fd6.jpg
Nước ngập quá nửa bánh xe ô tô.

W-z7066196610116_f3bf73cdedf6ac975d7069a1658b6bc8.jpg
Người dân dìu xe qua khu vực ngập ở ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.

Ngập nặng tại Liễu Giai, Văn Cao. Đặc biệt tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn rất nhiều phương tiện chết máy.

W-z7066294104669_9a6cf02a39e5aacffad6b4f64e30adb0.jpg

W-z7066294112603_9ea90d00bb0e59ba78fbabe18b08b4ac.jpg
Nước ngập quá bánh

W-z7066298560510_cccc7f9447061dd3afb078574e9dc718.jpg
Nước ngập đến mép thùng xe tải. 

