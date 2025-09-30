Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi tiếp tục gây mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến chiều muộn tại Hà Nội. Khắp nơi các tuyến phố nước ngập như sông, người dân di chuyển khó khăn, phương tiện chết máy hàng loạt.

VietNamNet cập nhật tình hình ngập lụt tại các tuyến phố Hà Nội.

Nước hồ Gươm tràn qua bờ đoạn phố Lý Thái Tổ gây ngập đường.

Ngập ở khu vực hồ Gươm

Khu vực ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu.

Các phương tiện rẽ nước trong mưa lớn.

Người dân bì bõm dắt phương tiện qua vùng ngập.

Nước ngập gần ngang thắt lưng một người đi đường ở Láng Hạ.

Người dân đứng trú mưa dưới cầu vượt.

Nước ngập quá nửa bánh xe ô tô.

Người dân dìu xe qua khu vực ngập ở ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.

Ngập nặng tại Liễu Giai, Văn Cao. Đặc biệt tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn rất nhiều phương tiện chết máy.

Nước ngập quá bánh

Nước ngập đến mép thùng xe tải.

Tiếp tục cập nhật...