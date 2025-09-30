Hà Nội tiếp tục mưa lớn xối xả trong 4 giờ tới, nguy cơ ngập úng khắp nơiDo ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi, Hà Nội xảy ra mưa lớn tầm tã từ sáng, gây ngập úng khắp nơi. Dự báo, trong những giờ tới, mưa tiếp tục trút xuống khu vực này.
Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi tiếp tục gây mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến chiều muộn tại Hà Nội. Khắp nơi các tuyến phố nước ngập như sông, người dân di chuyển khó khăn, phương tiện chết máy hàng loạt.
VietNamNet cập nhật tình hình ngập lụt tại các tuyến phố Hà Nội.
Nước hồ Gươm tràn qua bờ đoạn phố Lý Thái Tổ gây ngập đường.
Khu vực ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu.
Ngập nặng tại Liễu Giai, Văn Cao. Đặc biệt tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn rất nhiều phương tiện chết máy.
Tiếp tục cập nhật...