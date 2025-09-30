Trận mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 30/9 do hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Không chỉ mặt phố, nhiều hầm chung cư trên địa bàn Thủ đô cũng rơi vào cảnh ngập sâu.

Tại khu vực Cầu Giấy và Ba Đình, mưa lớn đổ xuống khiến nước không kịp thoát, nhanh chóng dồn xuống các tầng hầm. Đoạn video ghi lại cảnh người dân hối hả dùng ván gỗ để chặn dòng nước đang ồ ạt tràn vào hầm một tòa nhà tại số 44 đường Liễu Giai thu hút nhiều lượt xem.

Theo thông tin chia sẻ từ anh Phạm C., người đăng tải video, do tình trạng nước ngập sâu hơn 1m nên việc chặn nước dường như không thể. Nước tràn dữ dội vào hầm để xe khiến người dân không kịp xoay sở.

Xem clip:

"Chúng tôi bất lực, không thể ngăn được dòng nước. Rất may, toàn bộ xe của cư dân trong hầm đã được di chuyển lên chỗ khác. Thời điểm nước tràn vào, trong hầm chỉ còn máy bơm cứu hỏa và máy phát điện của tòa nhà", anh C. cho biết.

Dù ra sức chặn nhưng không ngăn được nước tràn vào hầm gửi xe.

Tại một số khu đô thị mới ở Thanh Xuân, tình trạng tương tự cũng xảy ra. Nước mưa từ mặt đường tràn thẳng xuống hầm, khiến bơm chống ngập hoạt động hết công suất nhưng không hiệu quả.

Một số chung cư phải dùng bao cát, ván gỗ chắn cửa ra vào để hạn chế nước tràn thêm, song nỗ lực gần như không có kết quả.

Tại chung cư Ecogreen City trên đường Nguyễn Xiển, nước mưa tràn xuống hầm gửi xe khiến nhiều khu vực bị ngập nước. Lo ngại mưa ngày càng lớn, không tránh được mực nước dâng cao, Ban quản lý tòa nhà đã khẩn trương huy động máy bơm công suất lớn để hút nước, hạn chế thiệt hại cho cư dân.

Hầm gửi xe của chung cư Ecogreen City.

Ban quản lý chung cư Ecogreen City đã khẩn trương huy động máy bơm công suất lớn để hút nước.

Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong hôm nay, tại nhiều xã, phường Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, khu vực TP Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đợt mưa này gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 2-4 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Thực tế, tình trạng hầm chung cư ngập nước sau mưa lớn không còn là hiện tượng hiếm hoi ở Hà Nội. Trong nhiều năm qua, mỗi đợt mưa lớn đều khiến người dân thấp thỏm lo sợ cho tài sản dưới hầm.

Các chuyên gia đô thị cho rằng, ngoài nguyên nhân thời tiết cực đoan, vấn đề còn nằm ở thiết kế và năng lực vận hành hệ thống chống ngập tại nhiều dự án. Nếu không có phương án đồng bộ, nguy cơ tái diễn vẫn còn, và người dân vẫn sẽ phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề.

Khoảng 18h ngày 30/9 lượng mưa vẫn còn lớn, nhiều khu vực ở khu chung cư Thanh Hà xã Bình Minh, Nội bị ngập diện rộng, cảnh báo ngập sâu.

Cư dân tại đây đã chủ động di chuyển xe máy, ô tô lên khu sân chung và những vị trí cao hơn để phòng ngừa rủi ro. Thấy mưa lớn kéo dài, chị Phạm Thị Huế, cư dân tòa HH02-2C, đã đưa ô tô cá nhân lên khu sân chung của cụm 6 tòa nhà nhằm bảo vệ tài sản.

Chị chia sẻ: “Chồng tôi đi công tác xa, trong nhà lại có con nhỏ nên tôi quyết định sớm đưa xe lên vị trí an toàn để tránh tình huống bất ngờ vào ban đêm".

Xem clip: