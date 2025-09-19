Ngày 19/9, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng 10 đồng phạm về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Không tố giác tội phạm”, xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau).

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.B

Theo cáo trạng, Thảo lấy chồng người Trung Quốc từ năm 2017 và thường xuyên về Việt Nam. Thông qua môi giới hôn nhân, bị cáo đã đưa nhiều phụ nữ trong nước sang Trung Quốc lấy chồng.

Đầu tháng 8/2023, mẹ em T.M.P. và ông, bà ngoại, mẹ, cha dượng cùng 2 người thân của em T.T.D.M. (ngụ tỉnh Bạc Liêu cũ) thông qua người quen, tìm đến Thảo.

Người nhà của P. và M. trao đổi, thỏa thuận với Thảo, đưa em 2 qua Trung Quốc lấy chồng. Gia đình các em sẽ nhận được số tiền từ 150-200 triệu đồng.

Ngày 11/8/2023, Thảo thuê ô tô cùng một số người thân đưa 2 em đi từ tỉnh Bạc Liêu (cũ) lên TPHCM. Một ngày sau, P. và M. được bị cáo Thảo đưa ra Hà Nội, rồi lên Lạng Sơn. Tại đây, Thảo chuyển tiền, trả 20 triệu đồng cho bà ngoại của M. và 8 triệu đồng cho mẹ của P.

Sau khi vượt biên bằng đường tiểu ngạch, Thảo đưa 2 em đến nhà chồng bị cáo ở tỉnh Phúc Kiến, tìm bán cho người Trung Quốc lấy làm vợ. Thời điểm này, P. và M. chưa đủ 16 tuổi.

Gần một năm sau, P. bị Công an Trung Quốc bắt giữ do cư trú bất hợp pháp, trả về nước. Riêng M. đến nay không xác định được ở đâu.

Ngoài ra, tháng 6/2023, Thảo còn đưa T.T.T.L. (24 tuổi, ngụ huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu cũ) sang Trung Quốc lao động. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến nước bạn, bị cáo cùng chồng bán L. nhiều lần để nhận 200 triệu đồng.

Do bị hành hạ, ngày 15/3/2024, L. trình báo công an Trung Quốc và bị trục xuất về nước ngay sau đó.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mong giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, đạo đức, xem con người như món hàng hoá đem mua bán...

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo 14 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, 8 năm tù về tội “Mua bán người”, tổng hình phạt là 22 năm tù. Nhóm 10 bị cáo lĩnh án 3 tháng đến 22 năm tù cho các tội danh trên.