Để hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về quản lý thuế, Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai đề nghị các hộ thuộc diện phải thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 50/2026 của Bộ Tài chính, đối tượng nộp Mẫu số 01/BK-STK là người nộp thuế có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Hạn nộp theo hình thức điện tử chậm nhất là ngày 31/7/2026.

Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động kinh doanh, việc thông báo được gửi kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Hộ kinh doanh cần thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử và nộp hồ sơ khai thuế quý II đúng thời hạn để tránh vi phạm hành chính về thuế. Ảnh: Nguyễn Lê

Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai đề nghị hộ kinh doanh rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để bảo đảm dữ liệu quản lý thuế được đồng bộ, chính xác theo quy định.

Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý II

Theo Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai, hồ sơ khai thuế quý II/2026 áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm đến 50 tỷ đồng/năm. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/7/2026.

Cơ quan thuế lưu ý, hộ và cá nhân kinh doanh cần kê khai đầy đủ doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin đăng ký thuế khác, người nộp thuế cần cập nhật kịp thờ.

Cơ quan thuế lưu ý toàn bộ hồ sơ khai thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Thuế điện tử (dichvucong.gdt.gov.vn).

Theo cơ quan thuế, việc thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ khai thuế và thông báo thông tin tài khoản ngân hàng góp phần bảo đảm quyền lợi của hộ kinh doanh trong quá trình quản lý, đối chiếu nghĩa vụ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai đề nghị các hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện đúng thời hạn nêu trên để tránh phát sinh vi phạm hành chính về thuế theo quy định.