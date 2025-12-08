Một phụ nữ họ Tôn (tên đã được thay đổi) ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) gặp tai nạn lao động nghiêm trọng vào tháng 4 năm nay khi đang làm việc trong nhà máy. Da đầu và tai trái của cô bị tổn thương nặng.

Khi xe cứu thương đến nơi, tình trạng của cô Tôn được đánh giá là phức tạp. Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Sơn Đông. Tuy nhiên, do vết thương của cô Tôn lớn, bị nhiễm bẩn và thời gian cách ly mô bị đứt rời quá dài, bác sĩ kết luận không thể ghép lại tai ngay lập tức.

Theo Qilu Evening News, đội ngũ y tế đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp và đưa ra phương án điều trị táo bạo nhưng đầy hy vọng: Tạm thời “gửi nuôi” chiếc tai bị đứt ở bàn chân của bệnh nhân. Đây là kỹ thuật vi phẫu đòi hỏi sự chính xác cao và kinh nghiệm vững vàng, giúp phần tai thiết lập lại tuần hoàn máu ở một vị trí an toàn hơn, chờ vùng đầu hồi phục đầy đủ để có thể ghép lại.

Tai của người bệnh được cấy ghép vào chân. Ảnh: Qilu Evening News

Trong ca phẫu thuật kéo dài khoảng 10 giờ, các bác sĩ phải sử dụng kính hiển vi và những sợi chỉ mảnh hơn tóc để nối từng mạch máu nhỏ của tai với hệ mạch máu ở mu bàn chân. Chỉ đến khi các mạch máu hoạt động trở lại, chiếc tai dần có màu sắc tự nhiên hơn, ê-kíp mới an tâm rằng bước điều trị đầu tiên đã thành công.

Những ngày sau, tình trạng của phần tai “gửi nuôi” từng có lúc trở nên đáng lo ngại khi xuất hiện nguy cơ tắc nghẽn. Bác sĩ phải theo dõi 24/24, liên tục áp dụng những biện pháp chuyên môn để duy trì tuần hoàn. Nhờ sự chăm sóc sát sao, chiếc tai dần ổn định. Suốt 5 tháng sau đó, cô Tôn phải sống rất cẩn trọng: Đi lại chậm, giày rộng, và mỗi ngày đều kiểm tra vết thương để đảm bảo không xảy ra biến chứng.

Khi vùng đầu đã phục hồi tốt và tai “gửi nuôi” cũng phát triển ổn định, bệnh viện quyết định thực hiện giai đoạn hai vào tháng 10. Đây tiếp tục là một ca phẫu thuật phức tạp. Các bác sĩ không chỉ phải tách phần tai khỏi bàn chân mà còn phải tìm lại chính xác các mạch máu và dây thần kinh ở vị trí tai cũ - nơi từng bị tổn thương nặng và đã hình thành nhiều mô sẹo.

Dưới kính hiển vi, đội phẫu thuật tỉ mỉ tách từng lớp mô, nối lại hệ mạch và dây thần kinh rồi ghép phần tai và da về đúng vị trí. Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, ca phẫu thuật đã hoàn tất thành công.

Câu chuyện của cô Tôn nhanh chóng được truyền thông chia sẻ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm phục trước sự kiên cường của bệnh nhân và kỹ thuật vượt trội của đội ngũ y tế.