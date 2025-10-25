Theo Mainichi, cụ bà Fuku Amagawa năm nay 102 tuổi và vẫn làm việc tại quán mì ramen Ginkatei của gia đình mình.

Ginkatei là một quán mì nhỏ nằm trong thị trấn miền núi ở thành phố Fujioka. Dù dân số địa phương đang giảm, quán vẫn luôn đông khách. Bà Fuku làm việc một giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Bà nấu mì ramen, chuẩn bị nước dùng, thêm các món ăn kèm và phục vụ khách. Bà cũng giúp tính tiền và rửa bát. Bà Fuku nói: “Không có ngày nào tôi không muốn đến đây. Đến giờ là trong đầu tôi như có công tắc bật lên, tôi nghĩ: Mình phải đi thôi. Mình muốn nói chuyện với mọi người”.

Bà Fuku Amagawa chuẩn bị mì cho khách hàng. Ảnh: Mainichi

Bà Fuku sinh năm 1923. Trước đây, bà từng làm việc cho một công ty xe buýt, sau đó kết hôn với một người trong gia đình sở hữu rạp chiếu phim. Năm 1965, bà và chồng đã chuyển đổi rạp chiếu phim thành quán mì ramen. Sau khi chồng qua đời vào năm 2003, bà tiếp tục duy trì quán cùng con gái và con trai.

Trải qua 60 năm kể từ khi mở cửa quán, bà Fuku nói mình chưa từng bị bệnh nặng và vẫn gắn bó với quán mỗi ngày. “Cuộc sống cứ thế trôi và trước khi tôi nhận ra thì đã 60 năm rồi. Chúng tôi tự xây quán này và giữ hoạt động đến giờ, tôi nghĩ đó là hạnh phúc”, bà chia sẻ.

Khi tròn 100 tuổi, bà Fuku trở nên nổi tiếng do câu chuyện của bà được chia sẻ trên mạng xã hội và truyền hình. Rất nhiều người, bao gồm cả du khách nước ngoài, tìm đến thăm quán. Bà Fuku cũng là người hâm mộ của ca sĩ kiêm diễn viên Takuya Kimura, người từng đến quán ăn. Bà nói: “Tôi không thể có cuộc sống nào tốt đẹp hơn. Tôi đã nhận được một món quà tuyệt vời ở tuổi già. Đó là một phép màu dành cho quán ăn nhỏ giữa núi rừng này”.

Thói quen sinh hoạt hằng ngày giúp bà Fuku giữ gìn sức khỏe. Bà thức dậy trước 7h, dọn dẹp và ăn sáng với cơm, cá, trứng và rau. Bà làm việc ở quán, sau đó về nhà ăn trưa và ngủ trưa. Bà vận động suốt cả ngày và đi ngủ lúc 20h. Bà Fuku nói: “Tôi chú trọng đến việc ăn đủ đạm. Bạn cần dinh dưỡng để duy trì cơ thể”.

Gia đình cho rằng làm việc giúp bà khỏe mạnh hơn. Con trai bà, ông Shunji, nói: “Tôi thấy nhiều người bằng tuổi mẹ làm việc trên TV, nhưng không ai bằng được bà”.

Bà Fuku nhận được rất nhiều lời nhắn từ người hâm mộ trên mạng, như: “Bà truyền cho tôi năng lượng”, “Xin hãy luôn giữ nụ cười tuyệt vời ấy”. Bà nói: “Không nhiều người có thể làm việc ở tuổi 102. Tôi muốn giúp đỡ chừng nào còn có thể. Đó là cuộc sống của tôi nên tôi chỉ muốn sống mà không hối tiếc. Con người chỉ sống khoảng 100 năm là cùng. Và bạn chẳng bao giờ biết được ngày mai sẽ mang đến điều gì”.