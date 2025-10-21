Dưới đây là những thay đổi của cơ thể khi bạn chuyển từ cà phê đá sang nóng:

Kiểm soát lượng caffeine và năng lượng

Theo Verywellhealth, về cơ bản, cà phê nóng và đá có lượng caffeine tương đương. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy tỉnh táo hơn khi uống cà phê đá. Lý do là cà phê nóng thường được nhâm nhi chậm rãi, khiến cơ thể hấp thụ caffeine từ từ hơn. Việc này giúp giảm hiện tượng “bùng năng lượng” đột ngột, đồng thời tránh cảm giác mệt mỏi, mất tập trung khi tác dụng của caffeine hết nhanh.

Thưởng thức một tách cà phê nóng thường kéo dài hơn vì bạn phải đợi nguội bớt, trong khi cà phê đá lại dễ uống nhanh và khiến bạn muốn gọi thêm ly khác. Uống chậm hơn cũng giúp hạn chế lượng caffeine tiêu thụ trong ngày, có lợi cho tim mạch và giấc ngủ.

Cà phê nóng, đá có các tác động khác nhau lên cơ thể. Ảnh minh họa: Ban Mai

Giảm lượng đường nạp vào cơ thể

Cà phê đen, dù nóng hay lạnh, đều không chứa đường. Tuy nhiên, các loại cà phê đá phổ biến hiện nay thường được thêm nhiều đường và siro hương vị. Ví dụ, một ly cà phê đá 470ml có thể chứa từ 11 đến 45g đường - vượt mức khuyến nghị hằng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (36g cho nam và 25g cho nữ).

Ngược lại, các loại cà phê nóng thường không có sẵn đường, giúp bạn dễ kiểm soát lượng đường bổ sung. Việc giảm tiêu thụ đường có thể ngăn ngừa tăng cân, tiểu đường, cao huyết áp và các bệnh tim mạch - những vấn đề ngày càng phổ biến ở người trưởng thành.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê nóng có thể chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn cà phê đá. Đây là những hợp chất giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa tế bào và tổn thương mô - từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng cần thêm bằng chứng cụ thể hơn để khẳng định chắc chắn sự khác biệt này.

Mang lại trải nghiệm vị giác và khứu giác rõ ràng

Cà phê nóng thường có mùi thơm và vị đậm đà hơn nhờ quá trình rang hạt cà phê, tạo nên vị “rang cháy” đặc trưng. Trong khi đó, cà phê đá hoặc cold brew có hương vị nhẹ hơn, thiên về vị hoa cỏ, trái cây hoặc hơi chua, phù hợp với thời tiết nóng. Việc cảm nhận mùi và vị rõ hơn không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn giúp bạn uống ít hơn mà vẫn thỏa mãn sở thích cà phê mỗi ngày.

Dễ đổ mồ hôi

Uống cà phê nóng có thể khiến cơ thể tiết mồ hôi nhiều hơn. Theo các nhà khoa học, hiện tượng này không phải do nhiệt độ cơ thể tăng mà do các cảm biến nhiệt trong đường tiêu hóa gửi tín hiệu kích hoạt tiết mồ hôi chỉ khoảng một phút sau khi uống đồ nóng. Với những người dễ ra mồ hôi hoặc thường ở môi trường kín, điều này có thể gây khó chịu.