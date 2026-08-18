TAND TPHCM đang xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Trong số các bị cáo có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Không hoạt động trong showbiz, Trúc Phương vẫn được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “cô tiên” nhờ các hoạt động thiện nguyện. Trong nhiều năm, cô cùng các cộng sự đến nhiều nơi ở TPHCM và các tỉnh, thành lân cận để hỗ trợ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: TP

Trước đây, trả lời báo chí, Phương cho biết sau khi du học về, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, cô kêu gọi bạn bè và tự bỏ tiền hỗ trợ. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, cô mua thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men... mang đến các khu vực bị phong tỏa để trao cho người dân.

Với hoạt động thiện nguyện, Phương được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020 và tham gia chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ “cô tiên” từ thiện đến bị cáo trong vụ án ma túy

Việc Công an TPHCM bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương vì liên quan đến ma túy khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó cô được biết đến với hoạt động thiện nguyện, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Khoảng 5h ngày 17/3/2024, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thủ Đức (cũ) phối hợp Công an phường An Phú (cũ) kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Đỗ Pháp Thuận, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy.

Trong số này có Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh. Qua kiểm tra, Phương dương tính với methamphetamine.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, ngày 15/3/2024, Phương và Hải Anh dự định tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Phương Thảo tại nơi ở của hai người. Phương sau đó rủ vợ chồng Nguyễn Ngọc Ngân Hà - Lâm Nguyễn Quang Trường cùng Huỳnh Kiến Trung, Châu Tú Linh, Vũ Thanh Tuấn và một người tên Kim (chưa rõ lai lịch) đến dự.

Vợ chồng Hà cũng rủ thêm 4 người khác đến nhà Phương.

Trong lúc ăn uống, Phương và Hải Anh chuẩn bị các bình khí cười cùng ketamine, “nước vui” và thuốc lắc do Phương mua trước đó để cả nhóm sử dụng.

Quá trình điều tra, Hải Anh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Phương và những người liên quan, cơ quan điều tra xác định Hải Anh đã đồng phạm với Phương về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài lần này, từ năm 2021, Phương còn nhiều lần mua “nước vui”, ketamine và MDMA để sử dụng.

Theo lý lịch bị can, Phương và Hải Anh sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Phương đính chính và cho rằng cô không có chồng, không sống chung như vợ chồng với Hải Anh.