Ngày 19/8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Các bị cáo trong đường dây do Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An, hiện đang bỏ trốn) cầm đầu đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Nậm được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Các bị cáo tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh: TP

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/3/2023, qua công tác soi chiếu, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không có nhiều kiện kem đánh răng biểu hiện bất thường. Sự việc sau đó được báo cáo Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác lập chuyên án truy xét mang bí số “VN10” để tập trung truy xét, mở rộng điều tra, xử lý các đường dây, băng nhóm, tổ chức tội phạm về ma túy có liên quan.

Kết quả truy xét đến ngày 3/4/2023, Cơ quan điều tra xác định, ngoài chuyến hàng bị phát hiện ngày 16/3/2023 do 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển, đối tượng “Hữu Sơn” chính là Hà Danh Nậm đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng. Để qua mắt cơ quan chức năng, Nậm cất giấu ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng…

Ma túy được ông trùm Hà Danh Nậm giấu trong các tuýp đánh răng. Ảnh: CACC

Các chuyến hàng do Hà Danh Nậm gửi về Việt Nam sau đó được tập trung về một đầu mối tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng (52 tuổi, ngụ Đồng Nai) tiếp nhận, rồi tách lẻ và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu tiên 4 người được phân công chung hành trình bay Việt Nam - Pháp.

Các tiếp viên đồng ý vận chuyển 60kg hàng hóa tiêu dùng từ Pháp về Việt Nam để hưởng tiền công 6,5 euro/kg, tương đương khoảng 169.000 đồng/kg. Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và không có giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị cáo khác trong vụ án.

Vì vậy, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để xử lý hình sự 4 nữ tiếp viên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo.