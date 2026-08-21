Ngày 21/8, phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo.

Trước đó, trong phần làm thủ tục và trả lời xét hỏi của HĐXX, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương liên tục cải chính về mối quan hệ với bị cáo Vũ Hải Anh. Theo lời khai của Phương, giữa cô và Hải Anh không chung sống với nhau như vợ chồng. Cũng theo lời khai của bị cáo, thời điểm xảy ra vụ án, cả hai đã rạn nứt tình cảm.

Vì vậy, trong buổi thẩm vấn ngày hôm nay, VKS tập trung làm rõ mối quan hệ giữa bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh nhằm xác định trách nhiệm của từng người đối với hành vi cung cấp địa điểm cho người khác sử dụng ma túy.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: TP

Trước câu hỏi của đại diện VKS về việc lời khai tại cơ quan điều tra có đúng hay không, bị cáo Phương thừa nhận là đúng.

Theo lời khai của Phương tại cơ quan điều tra: “Tôi và anh Vũ Hải Anh quen và chung sống với nhau như vợ chồng. Từ giữa năm 2023, chúng tôi dọn về chung sống tại nhà của tôi tại 258 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP Thủ Đức (cũ) cùng với con nhỏ của tôi”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Phương lại cho rằng thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo không biết sống chung như vợ chồng là ăn chung, ở chung, ngủ chung.

Phương khai: “Thời điểm đó, anh Hải Anh có nhà riêng, anh chỉ đến chơi và dẫn con của bị cáo đi chơi”.

Trong khi Nguyễn Đỗ Trúc Phương thừa nhận hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bạn trai cô là Vũ Hải Anh tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, trả lời thẩm vấn của HĐXX về quá trình sử dụng ma túy, Phương khai năm 2021, do tò mò, bị cáo mua ma túy về sử dụng một mình. Tuy nhiên, nhận thấy không phù hợp với sức khỏe nên bị cáo dừng.

Đến ngày 14/3/2024, do xảy ra xích mích tình cảm và buồn chuyện công việc, Phương tiếp tục mua ma túy về sử dụng. Do không biết người bán, bị cáo nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua giúp “nước vui” và Ketamine.

Về bữa tiệc sinh nhật chìm trong ma túy, Phương cho biết sáng 16/3/2024, bị cáo nhắn tin rủ 10 người bạn đến tổ chức tiệc bất ngờ cho Nguyễn Phương Thảo. Sau khi mọi người đồng ý, Phương chuẩn bị bóng cười, rượu và thức ăn. Bữa tiệc bắt đầu lúc 13h cùng ngày.

Tại tiệc, Phương uống nhiều rượu và sử dụng bóng cười. “Sau đó, sự việc diễn ra như thế nào bị cáo không nhớ rõ vì quá say xỉn và mất ý thức”, Phương khai.