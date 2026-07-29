Ngày 29/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện quốc tế Paris và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can theo quy định của pháp luật.

Ba bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Đình Đức (SN 1978, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện quốc tế Paris; Trần Thị Thư (SN 1990, trú xã Thượng Phúc, Hà Nội) và Nguyễn Thành Trung (SN 1978, trú xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên). Cả ba người này cùng bị điều tra về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đình Đức được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đức đã chỉ đạo Trần Thị Thư tiếp nhận thông tin cá nhân và tiền của những người có nhu cầu mua chứng chỉ, sau đó Thư tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thành Trung phối hợp thực hiện.

Các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu của nhiều người muốn có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế hoặc đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không muốn tham gia đào tạo, học tập, thi cử theo quy định.

Thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, nhóm này nhận thông tin cá nhân, hồ sơ và tiền của khách hàng rồi làm giả, cấp khống các loại chứng chỉ mang tên Công ty TNHH Thẩm mỹ viện quốc tế Paris để bán nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính là 107,8 triệu đồng, trong đó, Nguyễn Đình Đức hưởng lợi 65,7 triệu đồng, Trần Thị Thư 36,5 triệu đồng và Nguyễn Thành Trung 5,6 triệu đồng.