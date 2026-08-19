TAND TPHCM đang xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo có người mẫu, diễn viên Andrea Aybar Carmona (31 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha), Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người được biết đến với biệt danh “cô tiên” từ thiện.

Andrea Aybar Carmona, nghệ danh An Tây, theo cha đến Việt Nam sinh sống từ năm 7-8 tuổi. Sau khi học hết lớp 9, cô nghỉ học và theo đuổi nghề diễn viên, người mẫu. Andrea từng gây chú ý trên mạng xã hội và có sự nghiệp nghệ thuật khá thành công. Trước khi bị bắt, cô sinh sống, làm việc tại TPHCM.

Các bị cáo tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh: Nguyễn Huế

Theo cáo buộc, khoảng 14h ngày 9/11/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (cũ), kiểm tra căn hộ của Andrea tại chung cư One Verandah.

Thời điểm kiểm tra, trong căn hộ có Andrea Aybar Carmona, bạn trai cô là Nguyễn Trần Thái Nam và Văn Anh Duy. Kết quả xét nghiệm cho thấy Andrea và Duy dương tính với Methamphetamine, còn Nam dương tính với cần sa.

Khám xét khẩn cấp căn hộ, lực lượng chức năng thu giữ thêm ma túy Methamphetamine, cần sa cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Kết quả điều tra xác định Andrea cung cấp ma túy và địa điểm để cùng sử dụng với Văn Anh Duy và Nguyễn Phương Đông.

Với hành vi trên, Andrea Aybar Carmona bị truy tố, đưa ra xét xử về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Người mẫu, diễn viên Andrea Aybar Carmona (An Tây). Ảnh: CACC

Theo đó, Andrea thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, phụ trách hỗ trợ quay video đăng TikTok và đưa đón cô khi đi làm.

Từ đầu năm 2024, Andrea nhiều lần nhờ Nguyễn Phước Bảo Lộc mua ma túy về sử dụng.

Khoảng 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ Andrea để quay TikTok. Tại đây, Andrea lấy ma túy ra sử dụng cùng Duy. Sau đó, bạn của Andrea là Nguyễn Phương Đông đến chơi và cũng tham gia sử dụng.

Đến ngày 8/11/2024, Duy chở Andrea đi quay TikTok. Andrea nhờ Duy mua ma túy của Lộc để cùng sử dụng. Khoảng 23h, Duy về, còn Andrea tiếp tục sử dụng ma túy. Sau đó, bạn trai Andrea là Nguyễn Trần Thái Nam đến chơi và bị phát hiện.

Về số ma túy dạng “nước vui” và Ketamine bị thu giữ, Andrea khai ngày 2/11/2024, khi dọn nhà, cô phát hiện một túi nylon màu hồng chứa hai loại ma túy này. Andrea cho rằng số ma túy có thể do bạn bè hoặc khách đến chơi bỏ quên lại.

Đổ ma túy dạng “nước vui” vào nồi inox để múc uống

Trong vụ án này, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị đưa ra xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, Lê Thị Triều, ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Trung Tín (anh trai Chi Dân), Hòa Thị Hồng và Thái Thị Huyền có mối quan hệ quen biết. Ngày 4/11/2024, tại một căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), Chi Dân rủ Tín, Huyền, Triều và Hồng sử dụng ma túy. Cả nhóm đồng ý và thống nhất chia đều tiền mua ma túy.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Cả nhóm góp tiền mua 5g Ketamine và 3 viên MDMA với giá 3 triệu đồng để sử dụng. Sau khi dùng hết Ketamine, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng “nước vui”.

Cả nhóm đồng ý, Tín dùng tài khoản Telegram “Xí ngầu xí quách” của Chi Dân để đặt mua. Khi người giao đến, Chi Dân ra nhận, sau đó đổ “nước vui” vào nồi inox để cả nhóm múc lên uống.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục góp tiền mua thêm 2,5g Ketamine nhưng do đã mệt nên không sử dụng.

Hôm nay (19/8), phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo.