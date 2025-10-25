Để ghi nhận, biểu dương hành động bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp của các điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ Y tế đã có quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể và 4 cá nhân.

Đó là tập thể Khoa Sơ sinh và 4 điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào. Ảnh: BYT.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế. Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, mặc dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng trong thực tế "vẫn xảy ra các vụ việc bạo hành nhân viên y tế".

Bộ trưởng khẳng định rằng vấn đề bạo hành nhân viên y tế (bao gồm bác sĩ, điều dưỡng…) là "vấn đề rất nhức nhối" trong ngành và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh an toàn bệnh viện, đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Các cán bộ ngành y tế tỉnh thăm hỏi sức khỏe nạn nhân. Ảnh: BV Sản Nhi Nghệ An.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế và Bộ Công an đã có Quy chế phối hợp số 03 để đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện.

Bộ Y tế đề nghị khi xảy ra hành vi hành hung nhân viên y tế, cần xử lý nghiêm minh các đối tượng để có tính răn đe. Đồng thời, người đứng đầu ngành y tế nhắn nhủ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, trong tình huống cấp cứu phải ưu tiên điều trị cho bệnh nhân, cần sự thông cảm, tôn trọng, tránh hành vi bạo lực với chính những người thầy thuốc đang nỗ lực làm việc.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào".

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 23/10, đối tượng Bàn Văn Vỹ đang chăm sóc 2 con ở phòng bệnh tầng 3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì có hành động bất thường. Vỹ ôm một trẻ sơ sinh (cùng phòng với con đối tượng) định ném xuống.

Phát hiện sự việc, nhân viên y tế và người dân xung quanh lao vào can ngăn thì Vỹ dùng dao gọt hoa quả tấn công. Vụ tấn công khiến một số người bị thương, trong đó nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương rất nặng với vết thương thấu phổi.

Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng Ngay sau khi bắt giữ đối tượng dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, công an đã thực hiện kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với người này và cho ra kết quả âm tính.

Đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng khai gì tại cơ quan công an? Bàn Văn Vỹ khai nhận, do cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức và nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi nên đã bức xúc, mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bột phát.