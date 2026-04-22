Sau 2 ngày xét xử, chiều nay (22/4), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tân (chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) 19 năm tù; Nguyễn Hữu Oai (chủ tiệm sửa xe máy Đại Phát) 14 năm tù và Nguyễn Hữu Như (em ruột của Oai) 12 năm tù.

10 bị cáo khác cũng phải lĩnh án từ 2 năm tù treo đến 13 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo buộc, Bùi Văn Tân là chủ chuỗi cửa hàng xe máy tại TPHCM. Cuối năm 2021, nhận thấy thị trường có nhiều xe mô tô đã qua sử dụng không có giấy tờ, nguồn gốc, trong khi các cửa hàng kinh doanh xe máy lại có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư sau khi bán xe xuất khẩu, Tân đã thu mua những xe mô tô không có giấy tờ này.

Tiếp đó, Tân thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như mài, đục số khung, số máy xe mô tô với giá 1 triệu đồng/xe.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Đồng thời, Tân tìm và thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng từ các bị cáo Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn. Tân còn thỏa thuận thu mua những xe mô tô không rõ nguồn gốc của Lê Văn Tới với giá từ 7-22 triệu đồng/xe.

Tiếp đó, Tân cho nhân viên đưa xe đến chỗ của Như và Oai để mài bỏ số khung, số máy; sau đó đục lại số mới theo phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Sau khi hoàn tất việc thay đổi số khung, số máy, Oai và Như mang xe về lại cửa hàng. Tân chỉ đạo nhân viên vệ sinh, tân trang lại xe rồi đăng lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại cửa hàng để bán.

Khi có khách mua xe, nhân viên sẽ lấy bản cà số khung, số máy có sẵn trong cốp xe để đưa cho Nguyễn Ngọc Thúy làm giấy tờ mua bán; đồng thời thuê “cò dịch vụ” thực hiện các thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký và cấp biển số mới cho khách.

Bằng thủ đoạn này, Tân và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 392 bị hại.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.